亞洲首家　法國人氣餅乾La trinitaine台灣永久櫃8/16開幕



▲法國人氣餅乾La trinitaine台灣永久櫃8/16開幕。(圖／遠東SOGO提供)



記者黃士原／台北報導

在法國相當知名的「La Trinitaine」餅乾曾在5月首度來台快閃3週，還來不及在快閃時買到法國布列塔尼酥餅的朋友別扼腕，La Trinitaine決定在台灣開設永久櫃，地點就在SOGO復興館的B3，預計8月16日開幕。

法國La Trinitaine成立於1955年，在法國擁有46家精品專門店，主要是販售各式各樣的名產，依傳統製程製作式甜點，其中法國布列塔尼酥餅是熱賣商品，使用100%來自法國食材的頂級鹽之花、天然奶油來製作餅乾，帶著獨特帶鹹味的奶油味。





▲La trinitaine 布列塔尼餅乾(600g)-樂烘培開幕優惠650元。（圖／La trinitaine提供）

La trinitain SOGO復興館開幕還推出開幕限定款La trinitaine (LT布列塔尼餅乾)，優惠價650元樂烘焙 (指定圖案)。樂烘焙圖案是台灣首發，具收藏價值，是喜愛禮盒收藏者不可以錯過。裡面內容有原味薄片(獨特鬆酥)、厚片酥塔(紮實滿足)與層酥蛋捲(酥脆優雅)。





▲La trinitaine 布列塔尼餅乾-香頌。（圖／La trinitaine提供）