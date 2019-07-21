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比手掌大！台南晶英ROBIN’S鐵板燒推出紐西蘭「黑金鮑魚」

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▲比手掌大！台南晶英ROBIN’S鐵板燒推出紐西蘭「黑金鮑魚」。（圖／台南晶英提供)
▲台南晶英ROBIN’S鐵板燒推出紐西蘭「黑金鮑魚」，比手掌還大。（圖／台南晶英提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

台南晶英酒店ROBIN’S鐵板燒要以眾多新鮮、當季的海味幫大家消暑開胃。全新的夏季套餐包含開胃菜、一夜干、湯品極黑羽若鳥汁與仲夏鰻魚飯，搭配自選海陸主餐以及甜點7道菜等。不過最吸睛的是主廚推薦、直徑平均超過15公分的紐西蘭國寶級珍品「黑金鮑魚」，凡用餐客人皆可以每顆3,680元加購享用，「夏季套餐」即日起開始供應，午間每人2,680元起，晚間每人2,880元起。

ROBIN’S鐵板燒「夏季套餐」的吸睛重點，就是來自紐西蘭、長度直逼千元大鈔的「黑金鮑魚」，這款鮑魚之所以珍貴，主要是因為它生長於純淨無汙染的野生海域，僅能靠人工潛水捕撈，每顆從成長到採集大約需要10年的時間，加上紐國政府針對鮑魚採收數量及大小嚴格控管，能夠親身品嘗到它的滋味實屬不易。

▲比手掌大！台南晶英ROBIN’S鐵板燒推出紐西蘭「黑金鮑魚」。（圖／台南晶英提供)
▲凡在台南晶英ROBIN’S鐵板燒用餐客人皆可以每顆3,680元加購享用。

料理「黑金鮑魚」時，主廚先以奶油簡鍊香煎，接著用松樹針狀的葉子墊底，放上燒過的備長碳受熱，饕客們先是聞到松脂淡淡的香氣，爾後品嚐到海味十足、肉質紮實、彈脆又有嚼勁的黑金鮑魚，而鮑魚肝臟則與蔥、蒜、白酒、蛤犡湯調製成沾醬，無論是搭配佐餐麵包或是鮑魚厚片都佳。

主餐部分，可依個人喜好選擇海陸風味，除了有鹿兒島與北海道的和牛雙饗宴外，美國緬因龍蝦也是詢問度極高的品項，來自緬因州的龍蝦個頭大、肉多又鮮甜，透過原味烹調保留鮮味，再佐以蒸煮超過16小時、手續繁複的紹興雞汁提味。

「夏季套餐」即日起至8月31日供應，午間每人2,680元起，晚間餐期更搭配ROBIN’S繽紛甜點吧，每人2,880元起；「黑金鮑魚」可以每顆3,680元加購，數量有限。

關鍵字： 美食情報 黑金鮑魚 台南晶英

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