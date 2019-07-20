「最美海岸單車道」私藏2處淡水夕照！搭淡海輕軌這樣玩

▲淡海輕軌去年12月底通車後，沿線景點成為最新的玩樂路線。（圖／新北捷運公司提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

淡水夕照享譽全台，甚至成為外國人來台指定景點，不想每次都到碼頭人擠人，其實還藏有「2處淡水人才知道的夕陽觀賞點」！自從淡海輕軌去年12月底通車後，沿線景點成為最新的玩樂路線，下了輕軌後，只要租借一台YouBike，就能到周邊的濱海自行車道任意遊玩，將海天一線的絕美景色收進相機裡、藏進回憶裡。

▲輕軌沿線有9個車站設有Youbike租借站，民眾可輕鬆造訪周邊景點。

新北捷運公司表示，淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，由淡水紅樹林延伸到淡海新市鎮，全線11座車站都設有為輕軌量身訂做的幾米裝置藝術，加上淡海輕軌高架段的新視野，乘客在等車及乘車時，也能欣賞淡水河與觀音山的景緻。自去年12月23日通車以來，已吸引超過225萬人次搭乘，輕軌沿線有9個車站設有Youbike租借站，民眾可輕鬆造訪周邊景點。





▲崁頂站(V11)旁的海濱自行車道全長共3.6公里，沿途盡是海岸及沙灘景致，黃昏時，在海尾仔沙灘還可以賞淡水夕陽，有「淡水最美麗的海岸單車道」美名。

新北捷運公司說，淡海輕軌沿線有許多淡水人才知道的美食與景點，像是位於崁頂站(V11)旁的海濱自行車道，於今年初建置完成，全長共3.6公里，沿途盡是海岸及沙灘景致，黃昏時，在海尾仔沙灘還可以賞淡水夕陽，有「淡水最美麗的海岸單車道」美名。

▲另一個隱藏景點在濱海路三段與新市五路一段交叉口，從路面望過去，與台東太麻里海天一線景點有80%相似度 。



另一個隱藏景點在濱海路三段與新市五路一段交叉口，從路面望過去，海天一線的景致，與知名台東太麻里「櫻木花道平交道」有80%相似度，不論是晴空高照或是日落時分，都美得令人讚嘆，是台灣少數不須長途奔波，只要搭乘捷運和輕軌就可抵達的特色去處。

▲騎累了，再前往鄰近的美麗新廣場用餐。

想同時造訪兩處景點的民眾，可在輕軌V09濱海義山線下車，在轉角的YouBike站租借單車，從公司田溪附近開始起點，沿途經過水管公園向北延伸到海尾仔欣賞日落，並可前往濱海路三段與新市五路一段交叉口稍作停留拍照，再騎單車前往鄰近的美麗新廣場用餐。