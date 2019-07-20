南投城堡當一日公主！100元租「歐洲宮廷服」拍美照不限時

▲妮娜巧克力夢想城堡適逢試營運剛滿一週年，近期舉辦「皇家可可嘉年華」。（圖／網友mario_tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

在城堡當一日公主，是不少女孩的夢想，位於南投埔里的「妮娜巧克力觀光工廠」，今年7月試營運剛滿一週年，園區舉辦「皇家可可嘉年華」，現場隱藏許多歐洲中古世紀角色扮演者，民眾也可以換上宮廷服，在熱氣球前大拍特拍，彷彿穿越時空到歐洲中古世紀，滿足女孩甜甜公主夢！

▲▼民眾也可以換上宮廷服，彷彿穿越時空到歐洲中古世紀，滿足女孩甜甜公主夢！。（圖／翻攝自妮娜巧克力夢想城堡粉專，下圖同）

園區表示，為了慶祝園區試營運滿一週年，加上妮娜巧克力參加世界級比賽AOC榮獲3座銀牌、13座銅獎及22座推薦獎，7月起推出「租借歐洲宮廷服」的活動，男、女、小孩共有20至30套豪華服裝可供選擇，男生有王子等款式、小孩則提供米奇米妮造型，女孩則有公主、皇后各種角色，租借一套可用入場費100元折抵，不限拍照時間。

▲全館圍繞在巧克力為主題，無論是環境、遊戲、表演、知識、教學及體驗等。

換上奢華古典的歐洲宮廷服，漫步如置身童話般的歐風城堡花園，在美到不真實的場景盡情拍照，想必是十分特別的經驗。園區透露，租借宮廷服的活動會配合「皇家可可嘉年華」持續到9月30日，預計會一直辦下去，之後萬聖節會有新的主題，民眾不妨期待一下。

除了穿宮廷服大拍意境美照，一入園區即可看到7公尺高的熱氣球裝置，增添城堡前廣場夢幻氣息。

妮娜巧克力觀光工廠

地址：南投縣埔里鎮桃米村桃米路32號

電話：049-2919528