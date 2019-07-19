荷花、睡蓮傻傻分不清！七夕「雙溪賞夜睡蓮」秒懂差異

▲雙溪上林荷花田「睡蓮區」布置上球狀燈光，將氣氛襯托得相當浪漫。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

夏天開得最美的花卉非荷花莫屬，但不少人分辨不出來荷花、蓮花和睡蓮有何差異。新北市景觀處表示，其實荷花就是蓮花，兩者並無差別，至於荷花和睡蓮就是不同屬的植物，外型也大不相同。民眾不妨趁著假日時光，實地走訪兩者皆有栽植的雙溪上林荷花田，景觀處今年也特別於睡蓮區布置上球狀燈光，將氣氛襯托得相當浪漫！

▲睡蓮則是浮水植物，蓮葉緊貼著水面，花離水面不到30公分。

新北市景觀處指出，荷花和睡蓮雖然都屬睡蓮科，但分別屬「蓮屬」及「睡蓮屬」，從外觀就可以明顯看出兩者的差異，荷花為挺水植物，花與葉會長出長柄隨風搖晃；睡蓮則是浮水植物，蓮葉緊貼著水面，花離水面不到30公分。

▲睡蓮花朵可用來泡茶或製作成香水。

此外，荷花與睡蓮在花與葉的形狀上也有很大差別，荷葉平滑有毛不沾水，常可以看到水滴在荷葉上滾動，且荷花花型較大而飽滿，花色多為白色、粉紅色；睡蓮葉片偏圓並有V型裂縫，花朵小但顏色較多且鮮豔，有白、紫、桃紅，粉紅等。除了觀賞之外，荷花還有蓮子、蓮蓬、蓮藕等多個部位可供食用，睡蓮花朵則可用來泡茶或製作成香水。

▲荷花和睡蓮是夏季兩大代表花卉，雙溪上林荷花田都有大規模栽植。

景觀處表示，荷花和睡蓮是夏季兩大代表花卉，雙溪上林荷花田都有大規模栽植，緊接著荷花的腳步，睡蓮已進入綻放時期，因應睡蓮夜間綻放，日間閉合之特性，今年特別設置夜賞睡蓮區，以太陽能球燈妝點睡蓮池，每當夜幕低垂，各色光影能將睡蓮小巧別緻的花朵，以及緊貼水面的葉片點亮，襯托出視覺張力。

▲夜賞睡蓮將持續至七夕情人節。

夜賞睡蓮將持續至七夕情人節，此外，由北藝大學生劇團精心打造的「花劇場-魚戲荷中」，於7月20日下午16:30及7月28日下午15:30都還有表演場次，更多賞花及活動資訊，可上賞花快報粉絲團查詢。