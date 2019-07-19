埔里將要有大型遊樂區！　麗寶投資43億開發案獲交通部核准

▲交通部核准「南投埔里赤崁頂遊樂區開發案」計畫，開發案佔地約44.7公頃，將投資達43億元。（圖／麗寶集團提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮將要有大型綜合休閒遊樂區！南投縣建設處長李正偉18日證實，麗寶集團計畫在南投埔里投資43億7千萬元的開發遊樂區案，已獲交通部觀光局核准，將興建包括飯店、健康養生渡假區及親子主題樂園等設施，預計2023年第1期工程可以完工。

李正偉表示，麗寶集團的「南投埔里赤崁頂遊樂區開發計畫」業，已獲交通部核准開發，該塊緊鄰中台禪寺的5筆用地，占地達44.7公頃，目前依功能變更為主題旅館度假區、養身渡假區、養身體驗區、世界花園主題遊樂區、餐飲住宿區、親子主題遊樂區及餐飲住宿區等，提供 680間客房可容1200人住宿，麗寶集團指出，預計2023年後第一期完工開幕，總投資達43億元。

麗寶集團表示，這塊「赤崁頂遊樂區」占地約45公頃，已取得地上權50年，標租12年以來一直都在種咖啡樹、樹葡萄、落羽松、青楓及五葉松，去年地目變更獲准現已動工，計畫要作健康、養生、生態、親子遊樂園，好不容易獲准地目變更後，終於取得南投縣政府的同意開發，預計包括飯店、健康養生的投資要花30億元，第一期預定3年後可完成。

未來主題樂園遊樂區內，集團考量到各個年齡層，將設有世界花園、雕塑公園、展藝館、活動廣場、室内遊戲館、冒險樂園、兒童王國、南島文化館、可愛動物區、水世界、工藝創作中心、花鳥園、花園迷宮、商店街等遊樂項目。其中，也將規劃主題飯店及養生渡假村合計共680房間，可提供1200人住宿。