用PRIME等級牛肉！這2家「美牛界米其林」火鍋店肉盤超狂　

▲夏天在冷氣房裡吃火鍋對許多人來說是一大享受。（示意圖／pixabay）

記者徐溱謐／綜合報導

夏天最過癮的就是在冷氣房裡吃火鍋，而火鍋好吃的關鍵除了湯頭、菜盤外，肉盤可以說是火鍋的靈魂，肉的品質非常重要。《ETtoday新聞雲》幫大家整理了2間由美國肉協「Diamond Plus Precious 百味美牛」認證的連鎖火鍋餐廳，店裡的肉品肯定是火鍋界數一數二的。

▲鍋無敵店內所有的牛肉都是高級美國冷藏肉。（圖／美國肉類出口協會提供，下同）

第一家是全台灣第一間冷藏肉日式火鍋店「鍋無敵」，店內所使用的牛肉皆是高級美國冷藏肉，包括美國冷藏Choice等級牛腹肉、美國冷藏PRIME等級去骨牛小排，甚至連豬肉及雞肉也是都是以冷藏方式保存，為求新鮮直送，更大手筆訂做一台冷藏車，從雲林屠宰場新鮮直送到店內，搭配天然食材熬煮的湯頭，煮出鮮甜的日式小火鍋。

▲樂崎火鍋的牛肉是經過熟成後的冷藏肉。

第二家則是人氣超高的「樂崎火鍋」，全店肉品中有60%都是美國牛肉，店內美國牛肉都是冷藏等級，再經過乾式／濕式熟成才販售，包含Choice等級牛小排、PRIME等級翼板以及PRIME等級肋眼，讓消費者能在價格及肉質上選擇自己的最佳喜好。