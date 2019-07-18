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《蜘蛛人：離家日》在這取景！漫威迷必朝聖威尼斯5大景點

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▲▼威尼斯貢多拉船，斯拉夫人堤岸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲《蜘蛛人：離家日》遠赴威尼斯取景。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／義大利報導、攝影

可說是《復仇者4》真正結局的漫威電影《蜘蛛人：離家日》在7月3日於台灣上映，上映24小時就飆破4000萬票房。此次《蜘蛛人：離家日》遠赴歐洲各大知名城市取景，作為彼得帕克歐洲之旅第一站的威尼斯，《ETtoday新聞雲》整理出在電影中出現的經典景點，漫威迷下次到威尼斯旅遊不妨前往朝聖。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：離家日》許多場景在威尼斯取景。（圖／索尼影業提供）

▲▼義大利威尼斯機場,威尼斯水上計程車,威尼斯大運河。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯馬可波羅機場。（圖／記者蔡玟君攝）

威尼斯馬可波羅機場
彼得帕克與同學們從美國直飛威尼斯馬可波羅機場，並從機場下的水運車站搭船前往威尼斯。出現在電影中的畫面則是威尼斯馬可波羅機場的出境大廳，紅磚色牆面與玻璃挑高天花板，讓出境大廳顯得簡潔明亮。

▲▼義大利威尼斯機場,威尼斯水上計程車,威尼斯大運河。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯機場水上計程車站。（圖／記者蔡玟君攝）

若是要搭乘水上計程車或水上巴士，則必須沿著出境大廳走到底，沿著「水運」的藍色指標走，就能來到水上巴士和水上計程車的搭乘站，從水上巴士或計程車開往威尼斯的水路上，就可以遠眺威尼斯美景，也曾出現在電影場景中。

▲▼威尼斯大運河夜景，威尼斯旅遊，義大利旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯大運河夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼義大利威尼斯機場,威尼斯水上計程車,威尼斯大運河。（圖／記者蔡玟君攝）

▲準備開往威尼斯大運河的河道，也出現在電影中。（圖／記者蔡玟君攝）

大運河
寬窄不一的河道在威尼斯這座古老城市間穿梭，搭乘水上巴士沿著河道駛進威尼斯，穿過橋梁下方，漸漸就會開進威尼斯最重要的大運河，S型的大運河穿過威尼斯中心，威尼斯多處最經典的城市景觀亦沿著這條重要河川應運而生，旅客在船上就可以欣賞13至18世紀而建的古老建築沿著運河矗立，讓旅客領略這座世界遺產城市的古樸魅力。

▲▼義大利威尼斯雷雅托橋 Rialto。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯里阿爾托橋。（圖／記者蔡玟君攝）

里阿爾托橋
電影中，代表四大元素的水怪就是出現在里阿爾托橋（義大利文：Ponte di Rialto，又譯：雷雅托橋），也是威尼斯代表景點之一。這裡可以欣賞威尼斯最代表的大運河風景，無論是夕陽或是夜景都深受旅客喜愛，這裡同時設有水上計程車車站，若是從威尼斯機場搭船前往，就可以在這裡下船。

不過當地人也提醒，由於里阿爾托橋已成為知名景點，許多扒手也可能混在人群中伺機而動，無論是前來拍照還是賞景，都必須顧好包包，不要輕易讓隨身行李離開自己的視線。

▲▼威尼斯嘆息橋，貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲來到威尼斯就是要搭貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

貢多拉船
來到威尼斯，一定要體驗的就是搭乘貢多拉船，兩頭尖尖翹起的細長船身漆上黑色，當旅客坐好後，船夫就會站在船尾慢慢划進運河中，帶領旅客穿梭在各個河道間，更細緻的品味威尼斯的城市風景，是只有在威尼斯才能享受的特色景點。

▲▼威尼斯聖馬可廣場，聖馬可大教堂，聖馬可廣場鐘樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯聖馬可廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

聖馬可廣場（Piazza San Marco/Basilica di San Marco）
來到威尼斯沒有搭過貢多拉船沒關係，但來到威尼斯卻沒到聖馬可廣場，可能就不算來過威尼斯了。這座美麗廣場是在歷史上一直是威尼斯的政治、宗教和節慶中心，見證威尼斯的發展過程，在歐洲更擁有重要歷史地位，也是當地慶典舉行的主要場域，因此來到威尼斯，就一定要到聖馬可廣場朝聖。

▲▼威尼斯聖馬可廣場鴿子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聖馬可廣場有許多鴿子停留，在電影中MJ也有呈現。（圖／記者蔡玟君攝）

在電影中，可看到MJ身上停滿鴿子在廣場上拍照，取景地就是聖馬可廣場，背景還有醒目的聖馬可大教堂，同樣是來到威尼斯必去的景點之一。

▲▼威尼斯聖馬可廣場，聖馬可大教堂，聖馬可廣場鐘樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯聖馬可廣場上的聖馬可大教堂。（圖／記者蔡玟君攝）

關鍵字： 蜘蛛人離家日 漫威電影 威尼斯 威尼斯旅遊 義大利旅遊 歐洲旅遊

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