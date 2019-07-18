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酥炸雞腿+邪惡半熟蛋！高雄巷弄古早味美食「100元吃3種主餐」

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▲▼高雄三民區味津排骨大王。（圖／IG@amos0716）

▲高雄三民區味津排骨大王的炸雞腿非常酥脆。（圖／IG@amos0716

旅遊中心／綜合報導

炸排骨和炸雞腿是台灣的古早味美食，幾乎大街小巷的便當店都可以吃得到。高雄的「味津排骨大王」外觀看起來和其他便當店沒什麼不同，但每到用餐時間總是擠滿人，招牌炸雞腿飯配上一顆半熟蛋，香脆美味，還有100元就能吃排骨、雞腿和魚排3種主餐的綜合飯，CP值超高。

▲▼高雄三民區味津排骨大王。（圖／IG@amos0716）

▲炸雞腿飯和炸排骨飯是店裡的熱門餐點。（圖／IG@amos0716

這間厲害的便當店就在高雄三民區的巷弄內，不起眼的外觀很容易讓人忽略它，店裡的菜色其實也不多，主餐只有炸排骨、炸雞腿、炸魚排和綜合飯。

▲▼高雄三民區味津排骨大王。（圖／IG@amos0716）

▲店裡的餐點選項並不多，就只有3種主餐和綜合飯。（圖／IG@amos0716

最受歡迎的就是炸雞腿飯和炸排骨飯，雞腿表皮炸得很酥脆，內用桌上有胡椒鹽，可以依個人口味添加；炸排骨同樣香脆肉卻不會過柴，還帶點肉汁，非常古早味；綜合飯則是有雞腿、魚排和排骨3種主餐，只要100元相當划算。

▲▼高雄三民區味津排骨大王。（圖／IG@amos0716）

▲炸排骨飯和炸雞腿飯的份量非常足夠。（圖／IG@amos0716

餐廳裡每一種飯都會有荷包蛋、高麗菜和一點酸菜當配菜，還會附上一小碗湯，雖然不算特別豐富，但份量卻非常足夠，就算是一個大男生也可以吃很飽，店家通常會直接把荷包蛋煎到全熟，如果喜歡吃半熟蛋可以事先提醒。

味津排骨大王
地址：高雄市三民區中庸街57號
電話：072312919

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關鍵字： 高雄美食 味津排骨大王 美食地圖

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