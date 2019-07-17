進駐行天宮商圈！壽司郎台灣5號店7/31開幕　獨家「人氣鮭魚3貫60元」

▲壽司郎台灣5號店「台北民權建國店」將在行天宮商圈開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者徐溱謐／綜合報導

日本迴轉壽司品牌「SUSHIRO壽司郎」台灣5號店「台北民權建國店」將在7月31日於民權東路三段開幕，特別推出「人氣鮭魚3貫60元」做為台北民權建國店開幕期間特賣商品。

▲壽司郎去年首次來台，全台第5間分店將在7/31開幕。（圖／記者黃士原攝）

「SUSHIRO壽司郎」旗艦店去（2018）年6月進駐台北車站商圈，一年內從台北西門町商圈、高雄夢時代到新北中和環球，現在於行天宮商圈開設5號店，提供台灣消費者平價的壽司料理。

▲壽司郎每盤40元起，店內常備餐點多達130種。（圖／記者黃士原攝）

「台北民權建國店」的店址選在民權東路三段及建國北路二段交叉口，鄰近行天宮及榮星花園，不僅滿足周圍居民的飲食需求，也鎖定前往行天宮參拜的香客以及外地觀光客，開拓新客層。壽司郎表示，2019的下半年將持續積極展店，不只北高兩區，分店範圍將擴展至中南部，近期將陸續發表開幕日期。

▲台北民權店獨家限定的開幕商品「人氣鮭魚3貫60元」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎5號店為歡慶全台第5間分店開幕，特別推出「人氣鮭魚3貫60元」做為台北民權建國店開幕期間特賣商品，集結「炙烤鮭魚肚、鮭魚腹親子、大切生鮭魚」三種超人氣口味，此開幕商品僅限定於台北民權建國店販售，喜歡鮭魚系列握壽司的客人絕不能錯過。

壽司郎 台北民權建國店

地 址：台北市中山區民權東路三段2號1樓

電 話：02-2516-3386