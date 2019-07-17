ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

進駐行天宮商圈！壽司郎台灣5號店7/31開幕　獨家「人氣鮭魚3貫60元」

ETtoday餓勢力

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎台灣5號店「台北民權建國店」將在行天宮商圈開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者徐溱謐／綜合報導

日本迴轉壽司品牌「SUSHIRO壽司郎」台灣5號店「台北民權建國店」將在7月31日於民權東路三段開幕，特別推出「人氣鮭魚3貫60元」做為台北民權建國店開幕期間特賣商品。

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎去年首次來台，全台第5間分店將在7/31開幕。（圖／記者黃士原攝）

「SUSHIRO壽司郎」旗艦店去（2018）年6月進駐台北車站商圈，一年內從台北西門町商圈、高雄夢時代到新北中和環球，現在於行天宮商圈開設5號店，提供台灣消費者平價的壽司料理。

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎每盤40元起，店內常備餐點多達130種。（圖／記者黃士原攝）

「台北民權建國店」的店址選在民權東路三段及建國北路二段交叉口，鄰近行天宮及榮星花園，不僅滿足周圍居民的飲食需求，也鎖定前往行天宮參拜的香客以及外地觀光客，開拓新客層。壽司郎表示，2019的下半年將持續積極展店，不只北高兩區，分店範圍將擴展至中南部，近期將陸續發表開幕日期。

▲▼台北民權店限定「人氣鮭魚3貫60」。（圖／壽司郎提供）

▲台北民權店獨家限定的開幕商品「人氣鮭魚3貫60元」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎5號店為歡慶全台第5間分店開幕，特別推出「人氣鮭魚3貫60元」做為台北民權建國店開幕期間特賣商品，集結「炙烤鮭魚肚、鮭魚腹親子、大切生鮭魚」三種超人氣口味，此開幕商品僅限定於台北民權建國店販售，喜歡鮭魚系列握壽司的客人絕不能錯過。

壽司郎 台北民權建國店
地 址：台北市中山區民權東路三段2號1樓
電 話：02-2516-3386

關鍵字： 台北市美食 壽司郎 美食地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

全台最美高架橋在台東金崙！

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

七夕賞煙火台北2大高空煙火秀

桃園「200公分向日葵」8月現身！

南投新景點彩繪海盜村21日試營運

酥脆又多汁！藏身基隆的超狂炸全雞

調查：跟團有43％是「孝親旅遊」

丹娜絲颱風逼近！全台休園懶人包

屏東海生館VR虛擬海世界開幕

熱門行程

最新新聞更多

暑假住進花蓮「台版迪士尼城堡」　免費..

壽司郎5號店7/31行天宮商圈開幕

宜蘭太平山、12條步道即日起封閉

台北酒吧餐廳火山卷起司瀑布超邪惡

一中街雪花冰芒果多到滿出來超過癮

省很大！夏季玩水樂園優惠攻略

超夢幻！「7米飄浮地球」終於來台北

情侶必訪嘉義大埔360度夢幻湖景

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366