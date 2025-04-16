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麥吉開賣全新「水果椰奶系列」！3口味任選　還有2款咀嚼系新品

▲▼麥吉推出全新「水果椰奶系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥吉推出全新5款飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「麥吉 machi machi」推出全新「水果椰奶系列」，選用香濃椰奶結合新鮮水果打造3款限定飲品，有哈密瓜、火龍果、鳳梨等選擇，再加碼推出清爽版「椰奶珍珠奶茶」、濃郁系「黑糖珍珠咖啡凍鮮奶」，即日起於全門市上市。

▲▼麥吉推出全新「水果椰奶系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「水果椰奶系列」是選用香濃椰奶結合新鮮水果製成。

麥吉最新「水果椰奶系列」來了，一共有3款飲品選擇，皆是使用香濃椰奶做為基底，包括搭配現切哈密瓜的「哈密瓜椰奶果昔（售價130元）」、加入綠茶、檸檬和火龍果的酸甜「火龍果椰奶果昔（售價70元）」，以及鳳梨結合百香果的「鳳梨椰奶果昔（售價70元）」。

▲▼麥吉推出全新「水果椰奶系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼喝椰奶版珍珠奶茶、濃郁系黑糖珍珠咖啡凍鮮奶。

還有清爽版「椰奶珍珠奶茶」，使用椰奶取代傳統奶茶，搭配Q彈珍珠，咀嚼口感十足又不膩口；「黑糖珍珠咖啡凍鮮奶」則是使用鮮奶基底，加入濃郁黑糖、珍珠、咖啡凍，打造滿滿飽足感。以上5款新品即日起於全門市開賣。

▲▼珍煮丹推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」。（圖／珍煮丹提供）

▲▼珍煮丹推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」。（圖／珍煮丹提供）

▲▼珍煮丹推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」。（圖／珍煮丹提供）

珍煮丹近日也推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」，一共有3款限定飲品，包括咀嚼系「黑糖海鹽麥麥粉粿奶」，選用鮮奶做為基底，加入黑糖熬煮而成的Q彈粉粿，再淋上一層鹹甜黑糖海鹽奶蓋，每杯售價85元起；還有搭配整包蕎麥茶的「黑糖海鹽麥麥」、結合蜜夏紅茶的「黑糖海鹽蜜夏紅」，售價60元起。

為歡慶新品上市，加碼推出「微甜卡」，只要購買上述任一新品加價39元即可獲得1張，憑卡買A區指定飲品即送B區配料或飲品任選一，一共有6款卡面隨機贈送，數量有限、售完為止。提醒若A區選擇黑糖海鹽麥麥粉粿奶，B區僅限送飲品類。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 麥吉 machi machi 珍煮丹

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