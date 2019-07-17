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不斷更新／丹娜絲颱風逼近！全台遊樂園休園、活動異動懶人包

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▲▼丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%　2大降雨熱區出爐。（圖／翻攝NOAA）

▲輕颱丹娜絲持續逼近台灣，不排除最快在今（17日）上午11時30分發布陸上颱風警報。（圖／翻攝NOAA）

記者彭懷玉／綜合報導

丹娜絲颱風持續逼近台灣，不排除最快在今（17日）上午11時30分發布陸上颱風警報，今晚東半部雨勢開始變明顯，周四、周五影響最劇，甚至有第6號颱風百合出現的可能，首波警戒範圍為台東、屏東。《ETtoday新聞雲》將持續更新丹娜絲颱風「全台休園懶人包」，為了安全起見，民眾可別白跑一趟。

2019新月水道節
「2019新月水道節」於今（17日）起暫時休園並進行場地撤離作業，後續將視河濱公園復舊情況再重新開放。高管處表示，待陸上颱風警報解除，會另行公布重新開園時間，也呼籲民眾不要在颱風來臨時進入園區及河濱公園。

▲2019福隆國際沙雕藝術季。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2019福隆國際沙雕藝術季。（圖／記者彭懷玉攝）

新北-福隆國際沙雕藝術季
主辦單位表示，依據中央氣象局公告，若發布陸上颱風警報，福隆國際沙雕藝術季將進行閉園封鎖，敬請民眾請勿前往觀浪、戲水，避免發生危險。

台中-風景區、步道、自行車道
大坑風景區、12條登山步道及新田登山步道，屆時將視颱風警報影響情況暫時封閉。另外，東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道及潭雅神綠園道等3條自行車專用道雖為開放空間，但颱風警報期間為了安全，請旅客暫勿前往。

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

▲若今（17日）如期發佈陸上颱風警報，太平山國家森林遊樂區將預警性休園。（圖／記者徐文彬攝）

宜蘭-太平山國家林遊樂區 
太平山國家林遊樂區表示，丹娜絲颱風若今（17日）如期發佈陸上颱風警報，太平山國家森林遊樂區將預警性休園，請旅客隨時留意颱風動態。  

太平山莊 03-9809806#9 
翠峰山屋 0963-357199 03-9548757（週一～五8:00-17:00)

▲▼2019台灣國際熱氣球嘉年華,台東熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲2019台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

台東-臺灣熱氣球嘉年華 
經飛行團隊專業評估，目前依據中央氣象局發佈海上颱風警報，目前觀測7月17日下午開始將明顯受到颱風外圍環流影響，東部將有雨，7月18日雨勢加強，7月19日颱風帶來影響更為直接。

考量天候狀況及人員安全，活動更動情形如下：
7/17下午場取消活動
7/18取消整天活動
7/19取消整天活動
7/20上午場及池上大坡池光雕音樂會將於前一天觀察後再行公告。

▲中央氣象局發佈強烈颱風「山竹」海上颱風警報，考量山區天候因素確保遊客步道旅遊安全，嘉明湖步道將自9月15日起暫停開放。（圖／台東林管處提供）

▲嘉明湖步道兩座山屋/營地今（17日）中午起將進行預警性封閉。（圖／台東林管處提供）

台東嘉明湖國家步道
台東林區管理處表示，考量山區天候因素、南橫公路台20線聯外道路狀況、行車安全，為確保遊客步道旅遊安全，嘉明湖步道兩座山屋/營地今（17日）中午起將進行預警性封閉。

有關申請核准住宿7月17日至7月20日之隊伍可申請退費，並提醒旅客颱風來襲期間暫勿前往步道，以免發生危險。有關退費標準以全隊為主，不接受個人退費。後續步道相關訊息將隨時公告於嘉明湖國家步道申請網頁、愛上嘉明湖官方粉絲專頁、及台東林區管理處。

關鍵字： 颱風 丹娜絲 丹娜絲颱風 休園 颱風休園

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