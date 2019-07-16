來台7年全倒光！北海道拉麵名店「梅光軒」最後2間分店熄燈

▲日本拉麵「梅光軒」宣布在台最後2間分店將營業至7月底為止。（圖／梅光軒提供）

旅遊中心／綜合報導

日本拉麵名店「梅光軒」來台7年，15日在官方臉書宣布，府中店及桃園店2間分店將在7月底結束營業，對外營業至7月28日為止，這2間分店是梅光軒在台灣的最後2間，關門後將從台灣市場消失。

▲梅光軒在官方粉專上宣布結束營業的消息。（圖／梅光軒官方粉絲專頁）

梅光軒是來自北海道旭川的知名拉麵店，創立於昭和44年（西元1969年），已經是50年的老店，也曾獲米其林紅色指南推薦。來台時曾在台北、板橋、桃園和台南等地開設分店，2015年時也曾與Hello Kitty聯名推出「Hello Kitty萌拉麵」。

▲梅光軒2015年時和Hello Kitty聯名推出「Hello Kitty萌拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

梅光軒的拉麵主要有3種口味，分別是味噌拉麵、醬油拉麵及鹽味拉麵，3種拉麵口味都是使用豬骨、雞骨及蔬菜熬煮8-10小時，再加入小魚乾、昆布熬煮2小時左右，混合成「雙基底」的高湯，再加上味噌、醬油及鹽巴調味，最後加入獨家蔬菜味噌絞肉、炙燒五花肉片、叉燒肉片。

▲梅光軒的拉麵分為味噌拉麵、醬油拉麵及鹽味拉麵3種口味。（圖／記者黃士原攝）