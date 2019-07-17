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熊讚水樂園又來了！陸地極限衝浪、101大樓攀爬免費玩

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▲熊讚水樂園又來了！全台唯一的陸地極限衝浪、101大樓攀爬等多項親水設施，通通讓你免費玩！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨；圖／記者劉亮亨

記者胡至欣／採訪報導

炎炎夏日，玩水才是王道！除了衝海邊、瘋樂園，現在還有更省錢的選擇！暑假限定、為期9天的「熊讚水樂園」7月13號再度開園，大佳河濱公園變身戲水天堂，主人翁熊讚也全副武裝與大小朋友同樂，台北市大家長柯文哲更是親自上陣搶先試玩。

▲熊讚水樂園又來了！陸地極限衝浪、101大樓攀爬免費玩。（圖／記者劉亮亨攝）
▲熊讚全副武裝與大小朋友同樂。

▲熊讚水樂園又來了！陸地極限衝浪、101大樓攀爬免費玩。（圖／記者劉亮亨攝）
▲柯P、熊讚與觀光傳播局局長共同揭開熊讚水樂園的序幕。

即使雙手緊抓衝浪板，仍敵不過強勁水流，讓柯P直呼不簡單！這是全台唯一的陸地「極限衝浪」，堪稱是今年熊讚水樂園的最大亮點。台北市觀傳局長劉奕霆說：「你可以在滑板上，藉由這個水柱，來體驗一下在海上衝浪的感覺，這是我們今年主打的設施之一，再來就是在我後方，可以看到有一個象徵101的高塔，它其實是攀爬設施，讓小朋友手腳並用，爬上大概約1層樓、3公尺高的101大樓。」

▲▼新媒體城市行銷 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲▼熊讚水樂園限期開張！挑戰陸地極限衝浪、攀爬101大樓都免費 。
▲▼新媒體城市行銷 。（圖／記者劉亮亨攝）

另外還有無敵風火輪、水滑梯以及手划船等多項親水設施、繽紛氣墊，都能讓孩子們盡情放電！「去年她比較矮，還沒有辦法玩那個溜滑梯，今年想說來嘗試看看，而且本來有那個泡泡球，今年改那種滾的，就是小朋友玩得超開心的！」、「這個活動很難得，然後很新鮮，而且還有衝浪，我們剛剛有去體驗衝浪，非常地消暑，而且又是免費！」好玩消暑又不用花錢買門票，也讓許多親子檔一來再來！

▲▼新媒體城市行銷 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲▼多項親水設施、繽紛氣墊，都能讓孩子們盡情放電。
▲熊讚水樂園又來了！陸地極限衝浪、101大樓攀爬免費玩。（圖／記者劉亮亨攝）

熊讚水樂園的親水遊樂區，分為5大園區，共有9種玩法，限6歲以上參與，每場次只開放400人入場，網路報名早已秒殺，但來現場排隊還是有機會清涼一夏！當然除了水上活動，還有不用報名就能玩的陸上區以及表演休閒區，也都通通免費，絕對是暑假親子同遊的好去處！

熊讚水樂園官網 https://www.2019taipeibravo.com.tw/

(台北市政府觀光傳播局廣告)

關鍵字： 熊讚水樂園 熊讚 柯文哲 極限衝浪 101大樓攀爬 無敵風火輪 彩虹水滑梯 手划船 大佳河濱公園 戲水天堂 暑期 夏日 消暑

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