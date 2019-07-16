全台最美高架橋在台東！「開在海上的道路」帶你走入仙境

▲金崙大橋被譽為是全台最美高架橋。（圖／IG網友「shengkai_travel」授權提供）

生活中心／綜合報導

台東金崙大橋位於台東大武山附近，連結整條台9線，一路上不僅依山傍海，看起來還像是「開在海上的道路」，自從2017年通車後，就被譽為是「全台最美高架橋」，開在筆直的橋上，就像可以一路開進海裡，讓人開車時還能享受到百萬海景。

暑假出遊想到台東，不妨選擇走台9線，緊鄰台東大武山的地理位置，讓人可以從金崙大橋上，往左看賞太平洋海景，前面遠方則是綿延的海岸山脈，隨手來張照片，都美得像是要到蓬萊仙島般的意境。

若是由北往南想到台東旅遊，去程開了台9線，回程別忘了左轉彎進金崙村，去看看「不能倒的24小時解憂雜貨店」，在這裡有個大孩子阿倫，總是認真的在路上舉牌子，希望吸引多一點的過路人，會彎進來金崙村買東西，這非常需要這間村子的村民們，還能繼續享受便利商店的便利。

▲阿倫總是認真的在烈日下舉牌。（圖／臺灣小角落提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這間商店對村民來說，不只是單純的一間漂亮超商，而是一間專屬村民的「24小時解憂雜貨店」。如果撐不下去，村民得翻山越嶺到太麻里或大武，車程約30分鐘，來回就要1小時，很不方便。

金崙溫泉非常有名，商店的店長還特地在門口設置泡腳區，就是希望旅人們在回程時，可以左轉彎進去金崙村，多在超商消費一筆，店長說，有很多遊客甚至車隊，都會特地來到這間「解憂雜貨店」，不僅是在這裡稍作停留休息，還是特地來跟大男孩阿倫說一聲「加油」。

▼到了金崙，別忘了彎進去和阿倫打聲招呼吧。（圖／網友林湛修提供。）





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