台灣護照好好用！義大利羅馬2機場即日起開放台人自動通關

▲義大利羅馬達文西機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣護照好好用，繼德國法蘭克福機場之後，現在義大利的羅馬達文西國際機場與錢皮諾機場，持台灣護照也可以走自動通關，通過臉部與指紋認證，就可以快速出入境，也是第8個適用此計畫的非歐洲司法管轄區域。

▲羅馬機場自動通關出入境指示。（圖／華航提供）

為了加速旅客通關時間，歐洲各大機場近年陸續推動「自動化邊境管制系統」（Automated border control），方便指定國家地區的海外旅客可以快速出入境，節省更多通關時間。

▲台灣護照未來到羅馬也可以自動通關出入境。（圖／記者蔡玟君攝）

繼德國之後，義大利也宣布將台灣納入義大利羅馬機場自動通關計畫，從即日起，只要年滿14歲，且持台灣晶片式護照的旅客，就可以在羅馬達文西國際機場（FCO）與錢皮諾機場（CIA）使用自動通關出入境。

▲羅馬機場自動通關出入境系統，依照指示前行。（圖／華航提供）

▲將護照照片頁對準螢幕掃描。（圖／華航提供）

▲將臉部對準機器辨識即可。（圖／華航提供）

使用時，只要跟著「自動化邊境管制系統」（Automated border control）的標誌指示走，將護照照片頁掃描螢幕，並將臉對準機器，同時進行指紋辨識，完成後即可順利出入境。台灣也是繼美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、日本和以色列之後，第8個適用此計畫的非歐洲司法管轄區域。

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