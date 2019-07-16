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日本療癒夏之旅！泡百年溫泉、賞螢火蟲　5處日式傳統旅館精選

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▲日式旅館。（圖／Airbnb提供）

▲入住日式傳統旅館感受濃濃和風夏日。（圖／Airbnb提供，下同）

記者陳涵茵／綜合報導

想體驗日本的夏日風情，除了穿浴衣逛夏日祭典，入住日式傳統旅館也能感受滿滿和風氛圍，以下精選了5間線上訂房網站Airbnb上的日式旅館房源，讓旅人能安排一趟療癒的日式古樸之旅。

1.溫泉勝地箱根的瑞の香り

▲日式旅館。（圖／Airbnb提供）

▲箱根日式溫泉旅館。

溫泉勝地箱根的瑞の香り，擁有淺綠色或乳白色迷霧狀的酸性溫泉，帶著淡淡的硫磺氣味，旅館內特別運用淺綠色溫泉泥，提供住客源自義大利Fango熱療法服務，讓身體肌膚光滑細緻。另外，旅館地理位置佳，箱根神社、箱根索道、芦之湖以及箱根露天博物馆、箱根美术館、植物園濕地等景點都在附近方便安排順遊。

2.古老日式旅館陶泉禦所坊

▲日式旅館。（圖／Airbnb提供）

▲陶泉禦所坊是有馬溫泉最古老的日式旅館之一。（圖／Airbnb提供）

成立自12世紀的陶泉禦所坊，是有馬溫泉最古老的日式旅館之一，更是日本三大最具歷史的溫泉。這間歷史悠久的套房，曾經有數不清的文人雅士入住。有馬的「黃金溫泉」是日本三大名泉，泉水中的鐵元素，接觸空氣後變為褐色，泉質富含多種礦物質。

3.百年湯布院山燈館

位於大分縣的湯布院山燈館適合吃貨入住，精緻的懷石料理採用大分當地品質上乘的「大分和牛」，佐以各式時令食材。除了泡湯美食外，靜靜待在日式旅館其中也不失為一種享受，湯布院山燈館擁有著純日式檜木式兩層建築，一走進小院，仿佛就穿越回百年前，感受靜止的時光。

4.百年日式旅館萬葉の裡白雲荘

▲日式旅館。（圖／Airbnb提供）

▲百年日式旅館萬葉の裡白雲荘。

日式旅館除了泡湯及懷石料理，還能在夏天欣賞夢幻螢火蟲海，位於神奈川湯河原秘境溫泉的萬葉の裡白雲荘，夏天的湯河原千歲川常有螢火蟲棲息，或許泡在露天風呂中或是穿著浴衣逛逛旅館周邊時，就能驚喜看見螢火蟲身影。

5.浮羽別館新紫陽

▲日式旅館。（圖／Airbnb提供）

▲浮羽別館新紫陽是避暑賞螢聖地。

浮羽別館新紫陽是涼爽的避暑賞螢聖地，位於天瀨的浮羽別館新紫陽被潺潺溪水環繞，旅人可以躺在視野絕佳被竹林包圍的半山腰的榻榻米上，聽著溪流潺潺的聲音品嚐清酒，到了夜晚還能欣賞螢火蟲浪漫飛舞。

關鍵字： 日本旅遊 日韓風 Airbnb 特色民宿

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