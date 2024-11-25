老乾杯桃園台茂店明天開幕　首5日2人同行免費吃和牛肋眼

▲老乾杯桃園台茂店11/26開幕。（圖／乾杯提供）

記者黃士原／台北報導

乾杯集團旗下頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」於桃園台茂購物中心開展新店，明天正式開幕，首5日2人同行贈送「日本A5和牛肋眼薄切燒」。

看好桃園人口成長、消費潛力，乾杯集團搶於年底聚餐旺季前，除了黑毛屋已先後落腳華泰名品城、台茂購物中心，老乾杯桃園第2間分店「台茂店」也在明天開幕，近百坪空間擁有88席次，同時設置9間獨立包廂，提供隱密又舒適自在的用餐環境。

▲日本A5和牛肋眼薄切燒。（圖／乾杯提供）

和牛燒肉品牌「老乾杯」鎖定喜愛品味、講究美味的饕客，牛舌為必點的名物，格外講究的採用澳洲和牛牛舌最為柔嫩的中後段，以炭火烤至焦糖色，沾取檸檬、鹽簡易調味，感受彈牙的脆感與鮮甜多汁。

▲老乾杯限定熟成冷藏牛舌。（圖／乾杯提供）

招牌菜色還有現切澳洲和牛牛排，選用8-9級的澳洲穀物飼養和牛，由料理人將新鮮的和牛原塊推至桌邊，依照客人指定厚度現切、灑鹽、現烤；老乾杯雲丹和牛壽司也是乾杯名物之一，選用油花豐富的日本和牛紐約客烤至3分熟，佐上由日本海膽、鮭魚卵、金箔做成的握壽司一口享用。

▲老乾杯招牌菜色還有現切澳洲和牛牛排，由料理人將新鮮的和牛原塊推至桌邊，依照客人指定厚度現切。（圖／乾杯提供）

慶祝老乾杯桃園台茂店開幕，首5日（11/26~11/30）2人同行送「日本A5和牛肋眼薄切燒」特別料理，選用油花最豐腴的肋眼，以薄切、大火烤至表層焦糖化，有著入口即化的口感，享受和牛脂香鮮甜與香濃醬香在口中迸發，價值480元。

▲王品旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」首度插旗桃園中壢。（圖／王品提供）

另外，王品旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」首度插旗桃園中壢，也是品牌第7家門店，現在同步推出優惠活動，11月30前到全台門店內用消費，憑FB指定貼文畫面，享北海道生食級干貝1.1折，等於每份只要22元，同時推出Asahi生啤酒單人加價199元無限暢飲、日本廣島牡蠣加購價99元專案。

肉次方鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。