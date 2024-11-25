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慶中華隊奪冠！4間福容徠旅「買1晚送1晚」　101景觀房2999元起

▲慶中華隊首度在世界12強棒球賽奪金，福容飯店即日起至11月30日各館祭出一系列限時優惠。（圖／福容飯店提供）

▲福容徠旅推出連鎖四館5,200元買一晚送一晚，於今中午12點開賣。（圖／福容飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

慶中華隊首度在世界12強棒球賽奪金，福容飯店即日起至11月30日各館祭出一系列限時優惠！其中，福容台北一館推出「世界冠軍 台灣棒球No.1」101精緻景觀房2,999元起，加價32元升等至價值11,000元的豪華市景房；福容徠旅祭出限時72小時快閃優惠，5,200元買一晚送一晚。

▲慶中華隊首度在世界12強棒球賽奪金，福容飯店即日起至11月30日各館祭出一系列限時優惠。（圖／福容飯店提供）

▲福容台北一館慶祝台灣棒球史上寫下歷史傳奇，即日起推出餐飲與住宿等冠軍專案。

業者指出，福容台北一館推出「世界冠軍 台灣棒球No.1」101精緻景觀房冠軍住房專案2,999元起，凡入住此專案，加價32元即享加碼升等至價值11,000元的豪華市景房（每天限量10間）；福容桃園機捷A8店推出現場指定住房專案加1元享房型升等（每天限量5間），最高至豪華客房。

▲慶中華隊首度在世界12強棒球賽奪金，福容飯店即日起至11月30日各館祭出一系列限時優惠。（圖／福容飯店提供）

▲位於東北角貢寮的福容福隆店，推出大眾湯全面5折優惠。

位於東北角貢寮的福容福隆店，推出大眾湯全面5折優惠。雙人入住福容墾丁店精緻雙床房，只要2,204元起（每日限量5間）。福容台北二館即日起至11月29日，平日雙人入住精緻客房含早只要3,232元；福容花蓮店自即日起至12月30日，8人入住家庭套房8,888元起。

▲慶中華隊首度在世界12強棒球賽奪金，福容飯店即日起至11月30日各館祭出一系列限時優惠。（圖／福容飯店提供）

▲福容淡水漁碼店推出阿基師茶樓、大廳咖啡廳及樂活初號店推出指定餐飲買一送一。

全台四館福容徠旅買一晚送一晚5,200元，凡購買此專案，即可享「同館住兩晚或兩間」的超值優惠，囊括林口、水里、高雄、墾丁館，於今（25日）中午12:00開賣，入住期間即日起至12月30日止，讓旅人在歡慶中享受舒適的旅宿體驗。

▲六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

▲六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

另外，六福村主題遊樂園狂賀中華隊奪金，今（25日）至1月1日推出金牌優惠，凡與台灣英雄同名同姓者，現場出示證件免費入園，另外只要名字包含「中」、「華」、「台」、「灣」、「棒」、「球」、「英」、「雄」、「金」、「牌」，現場購票入園即可享六福村門票任一字599元、任兩字499元優惠，與全台灣一起同慶榮耀時刻。

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