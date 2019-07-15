全球唯一！KAWS BFF巨型公仔空降台中　特製造型首曝光

▲KAWS巨型公仔空降台中，模樣在15日首度曝光。（圖／IG@wen_shan_0823）

旅遊中心／綜合報導

繼中正紀念堂之後，KAWS巨型公仔再度來台 ，15日正式登陸台中軟體園區Dali Art藝術廣場，KAWS巨型公仔的樣貌也首度曝光。這次的作品很特別，是為展場量身訂製的，全球僅此1件，毛茸茸的外型，搭配招牌XX大眼，趴在白色方塊上，展期將至9/15止。

▲KAWS巨型公仔趴在白色方塊上。（圖／IG@wen_shan_0823）

今（2019）年夏天美國潮流藝術家KAWS推出以BFF為主題的「KAWS BFF SCULPTURE」，在中正紀念堂的展出讓不少KAWS迷大呼過癮，如今KAWS轉移陣地到台中軟體園區Dali Art藝術廣場，藝術家KAWS本人也親臨現場為「KAWS BFF SCULPTURE 2019 DALI ART藝術廣場KAWS BFF雕塑」揭開序幕。

▲許多粉絲在15日開幕當天搶先到現場朝聖。（圖／IG@wen_shan_0823）

這次的「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，除了有全球唯一的BFF雕塑公仔外，現場還有販售限定的周邊商品，其中包括一隻6吋BFF毛絨公仔提供粉絲收藏，特別訂製的BFF公仔造型也在15日同步公開。

台中軟體園區（Dali Art藝術廣場）

地址：台中市大里區科技路1號

展出時間：即日起至9/15止