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航海王最經典戰役搬到樂園！香港海洋公園7玩水場景必濕身

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▲香港海洋公園「SKECHERS呈獻：香港海洋公園夏水戰」開幕。（圖／香港海洋公園提供）

▲香港海洋公園「SKECHERS呈獻：香港海洋公園夏水戰」開幕。（圖／香港海洋公園提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

盛夏來臨，玩水才有夏天的感覺！香港海洋公園今年首度與日本《航海王》合作，於7月13日至9月1日舉行「SKECHERS 呈獻:香港海洋公園夏水戰」，以7個航海王景點及濕身專區打造水戰派對，包括經典「航海王:水戰激鬥」、 互動機關濕身的「海賊通緝令」，更有「巨型魯夫草帽」造型水簾及航海王動漫場景，粉絲們可以與魯夫們一起展開海上冒險。

▲香港海洋公園「SKECHERS呈獻：香港海洋公園夏水戰」開幕。（圖／香港海洋公園提供）

▲手拿水槍穿梭神秘瀑布和水簾隧道，再走進深海洞穴和噴泉迷宮等關卡。

暑假期間，香港海洋公園的海濱樂園廣場搖身一變成為「航海王:水戰激鬥」水戰場，將航海王最經典的戰役「頂上戰爭」重現眼前。海洋公園表示，遊客可與伙伴組成8人小隊，踏上千陽號甲板加入草帽小子一行人決戰海軍，手拿水槍穿梭神秘瀑布和水簾隧道，再走進深海洞穴和噴泉迷宮等關卡，從海軍陣營的重型水彈攻擊到水炮機關，必定全身濕透，十分刺激。

另外，每日於海濱樂園廣場舉行的「草帽小子一行人見面會」，可和魯夫、索隆等角色合照留念，瞬間勾起粉絲勇闖「偉大航道」的期待。小朋友也能挑戰「小海賊水花大亂鬥」的草帽噴水拱門、超級大水簾、噴泉迷陣等濕身機關，甚至向其他小海賊大玩水槍對決。許多可愛版航海王角色藏身於威威天地，還有漫天泡泡的包圍下的「小海賊泡泡派對」，滿足不同年齡層的玩樂心願。

▲香港海洋公園「SKECHERS呈獻：香港海洋公園夏水戰」開幕。（圖／香港海洋公園提供）

▲漫天泡泡的包圍下的「小海賊泡泡派對」。

玩累了，嵐灣茶座和水都餅店販賣期間限定的航海王主題套餐，限量版航海王角色玻璃杯、獨家款的汽水杯及爆米花套裝供遊客帶回家留念，暑假限定的航海王7大場景搬進樂園，忠實粉絲們不妨把握機會到香港朝聖。
 

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 香港海洋公園 航海王

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