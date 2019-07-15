台中外埔300坪私人花園開放！1.5萬株薑荷花海盛開到10月

▲台中外埔的薑荷花農場每到暑假都吸引許多遊客前來賞花。（圖／霸子。食樂拼圖授權提供）

旅遊中心／綜合報導

暑假除了去遊樂園外，賞花也是個好選擇！台中外埔的「薑荷花農場」，占地約有300坪，種植近1萬5千株的薑荷花，每年6至10月花期時總會吸引大批遊客前來賞花，淡淡的粉紅花海清新脫俗，下午時段夕陽斜射在花海上，彷彿置身在歐式花園中，非常浪漫。

▲整片的淡粉紅色的薑荷花田非常浪漫。（圖／霸子。食樂拼圖授權提供）

薑荷花原產於泰國，因為外型像鬱金香又像荷花，所以也被稱為「熱帶鬱金香」，為多年草本熱帶花卉，適合在溫暖潮濕的氣候生長，在台灣的花期約在每年的6到10月，是一種觀賞用的花卉。

▲薑荷花原產自泰國，是一種觀賞用的花卉。（圖／霸子。食樂拼圖授權提供）

主人將花園整理得非常好，遊客可走在田埂上近距離欣賞，為了保持園區內的清潔，入園會收取自助式投幣30元，如果想要把美麗的花卉帶回家，也可以用6支100元的價格跟老闆買喔！

▲遊客可以用100元的價格把6朵薑荷花帶回家。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供）

薑荷花農場

參觀費用：30元清潔費

販賣花束：6朵100元

地址：台中市外埔區六支巷路26號

電話：0910-453-532