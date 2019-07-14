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神光照射的奇幻「穴中廟」　泰國三百峰國家公園叢林海島探險

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▲Prachuap-Khiri-Khan Phrayanakorn Cave 。（圖／泰觀局提供）

▲帕亞那空山洞 。（圖／泰觀局提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

喜歡大自然的旅人來到泰國一定要造訪三百峰國家公園（Khao Sam Roi Yot National Park），三百峰國家公園沿著海岸佔地面積近100平方公里，距離華欣以南約60公里處，擁有相當多變風貌的景致，綿延白色沙灘、海島嶼到洞穴蜿蜒的懸崖、叢林步道，海島叢林探險就從這裡開始冒險。

三百峰國家公園非常適合進行洞穴探險與徒步旅行，帕亞那空山洞（Phraya Nakhon Cave）有個知名景點穴中廟，洞穴頂端有個洞，日光會透進洞穴內照射在為拉瑪五世國王建造的泰式亭閣上，營造出莊敬的神秘氛圍，是知名的洞穴景點之一。另一座Kaeo洞穴則隱藏在山林深處，想要前往需沿著不平坦、叢林覆蓋的小徑步行兩小時，且需向國家公園總管理處請求一位嚮導同行。

▲Prachuap-Khiri-Khan Phrayanakorn Cave 。（圖／泰觀局提供）

▲三百峰國家公園擁有美麗的天然景觀與豐富自然生態。

除了自然景觀這裡的動物生態也很值得一訪，賞鳥愛好者絕對要在9月至11月造訪，這段期間數百隻來自西伯利亞、中國和北歐的遷徙水鳥在繼續南下飛往澳大利亞之旅前會停靠此地進食和休息，牠們在隔年的3月至5月返程時會再度抵達此地棲息，是最棒的賞鳥天堂。

三百峰國家公園位罝：位於巴蜀府華欣以南60公里處、在Guiburi。電話：+66（0）32 821 568、+ 66（0）32 646 293。

關鍵字： 泰國旅遊 亞洲旅遊 華欣旅遊 穴中廟

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