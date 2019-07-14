牽手賞夜荷、坐大王蓮拍美照！特蒐「全台4處蓮花景點」

▲雙溪上林荷花田夜間點燈至七夕。（圖／翻攝自賞花快報粉專，下圖同）

記者彭懷玉／整理報導

說到盛夏的花卉，免不了一提漂浮水面的「蓮荷花」，出淤泥而不染，《ETtoday旅遊雲》搜羅全台「蓮荷花季」，不只純觀賞，一系列的活動包含坐大王蓮、賞夜荷、挖蓮篷，再享用蓮花入菜的季節性料理，劃下完美的一天。

▲睡蓮田中加裝燈飾，池兩側以LED燈條設計動線，再輔以圓球漂浮燈點綴池面，相當浪漫。

1.新北雙溪 上林荷花田

雙溪現在白天可賞荷花，新北景觀處更配合睡蓮夜間綻放的特性，於範圍約3000平方米的睡蓮田中加裝LED燈飾，再輔以圓球漂浮燈點綴池面，隨著光影變化，把夜間睡蓮池打造得無比浪漫，即日起至七夕每天晚上6點到8點點燈，超適合情侶前來散步談心！

上林荷花田

交通方式

自駕：可從瑞芳九份老街走102縣道（瑞雙公路）轉台2丙線，或由台1線下暖暖交流道，也可接至台2丙線，16.3K公路旁就即是上林荷花田。

搭車者：可由雙溪火車站搭乘780、781、782號公車至吊橋頭站下車，往前走200公尺即可看到上林荷花田。 騎自行車：可於雙溪車站門口的低碳驛站租車。

▲2019桃園蓮花季延續至8月25日。（圖／翻攝自觀音區蓮花園休閒農業區-2019桃園蓮花季粉絲專頁）

2.桃園蓮花季

每年此時，正是桃園觀音區最熱鬧時刻！「2019桃園蓮花季」延續至8月25日，今年桃園市府更新增蓮花故事館、賞鳥平台和蓮花步道，可以用雙腳或租單車暢遊鄰近景點。

▲蓮荷園、康莊蓮園體驗坐大王蓮，成夏天熱門活動。（圖／IG@wander.with.emily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

除了到蓮荷園、康莊蓮園體驗坐大王蓮，今年蓮花季活動包含好客音浪音樂會、山海共舞戀花季、新蓮心單身聯誼派對、親子寫生嘉年華、紙風車台灣鄉村卡車藝術工程、花語音樂樂饗宴等，玩累了還能品嚐蓮子大餐。



2019桃園蓮花季

活動日期：2019年6月29日至8月25日

活動地點：觀音區蓮花園休閒農業區

地址：桃園市觀音區金華路與新華路一段交叉路口

▲雲林麥寮隱藏版荷花池。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3.雲林 麥寮金木園區

雲林有座療癒的童趣樂園，是在地人和達人才知道的私房景點，雲林麥寮金木園區後方一座大水塘，鋪蓋上充滿夏天氣息的荷花，與藍天白雲相映襯，構成一幅印象派畫作。賞完花之後，還能在巨大孵蛋小雞、愛心鵝、兩隻小豬、隱藏版「唐老鴨溜滑梯」收集打卡，相當適合親子族前往。

▲白河蓮花季活動至8月16日。（圖／台南市白河區公所提供）

4.台南 2019白河蓮花季

「南白河；北觀音」台南白河蓮花季較北部提早一個月進入花季，除了賞蓮花、吃美食、剝蓮子、果醬DIY，還有集章換好禮、農村體驗小旅行、攝影與寫生比賽等，在被「蓮」視覺充滿之餘，度過寓教於樂的夏日時光。

2019白河蓮花季

活動日期：2019年5月18日至8月16日