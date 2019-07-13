遊客注意！「台中高美濕地」13日起假日交管 有專車接駁

▲被譽為此生必遊絕景的台中「高美濕地」，每到假日遊客如織，常有違規停車與人車爭道等問題。（圖／台中市政府農業局提供）

旅遊中心／綜合報導

被譽為此生必遊絕景的台中「高美濕地」，每到假日遊客如織，常有違規停車與人車爭道等問題。現值暑假旺季，台中市政府交通局自今（13日）起至9月29日期間，假日14時至20時，在人潮最多的美堤街進行交通管制，劃設行人徒步區，禁止汽機車進入，車輛可停放在第一及第二停車場，再搭乘接駁專車或騎iBike前往濕地。

台中市府交通局長葉昭甫表示，配合汽機車管制措施，交通局於管制期間提供高美濕地接駁專車，來回密集行駛第一、第二停車場、高美濕地木棧道，並提供多條公車路線串連清水車站、台中高鐵站、台中火車站、清水市區、高美濕地及梧棲漁港等景點，鼓勵遊客多使用公共運輸暢遊海線景點。

▲高美濕地今（13日）起至9月29日期間實施交管，期間提供高美濕地接駁專車。（圖／台中市政府交通局提供）

交通局表示，為提升高美濕地遊客遊憩品質，避免塞車之苦，交通局建議民眾可搭乘從清水火車站出發的111、178、179、688路公車，及從高鐵台中站出發的655路公車，或從台中火車站出發的309路公車，每日來回共116班。此外，遊覽車可停靠於三順路上大客車臨時停靠區，讓遊覽車乘客下車後，再將空車開往第二停車場停放。

▲「高美濕地生態導覽之旅」6至9月每個月舉辦2場免費導覽活動，僅限台中人報名。（圖／IG@yun_tim_1105提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

此外，「高美濕地生態導覽之旅」從6月開跑至9月，每個月舉辦2場次免費導覽活動，目前已到第三梯次，時間為8月10日及25日，7月29日開始報名；第四梯次時間為9月7日及21日，8月26日開始報名，一共提供360個名額。