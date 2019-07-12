影／宜蘭童玩節蛻變「加碼星光場」　觀光旅宿業績增長16%

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭國際童玩藝術節「蛻變」延長到晚上9點，且每天下午4點推出「星光場」，夜間加碼國際級專業亮點團隊演出、夢幻水舞燈光秀，還有國際級特色遊藝團隊表演，開園以來星光遊客數增多。根據宜縣府初步調查，2018於童玩留宿宜蘭的比例為48%，2019年增加到64.3%，遊客留宿比例增加16.3%。同時，留宿2晚的遊客比例增加10%，留宿3晚的遊客增加1%，宜蘭觀光休旅產業開出紅盤，童玩經濟正在發酵！

▲▼宜蘭童玩節「蛻變」加碼星光場成「金雞母」，觀光旅宿業績增長16%。（圖／游芳男攝，下同）

2019宜蘭國際童玩藝術節結合國際民俗與表演藝術，遊藝踩街，風童玩，VR科技體驗館，及娛樂性十足的水域設施，展現不同於以往的風貌，同時為了擴大活動及周邊產業效益，開園時間從2018年早上9點到晚上7點，2019年延長到晚上9點，每天下午4點推出「星光場」

宜縣府表示，2019年童玩節活動內容全面升級，在清涼消暑戲水部份，配合2019年「蛻變」主視覺蝴蝶破蛹而出的意象，以毛毛蟲、蛹、蝶等不同造型，融入驚奇滑水道、水床、水迷宮、漂漂河、火山噴泉等不同設施。

冬山河域上並有輕艇趣味競賽、龍舟、風帆等水上活動。更大幅增加科技元素設施，遊客一進入園區，就有高達7公尺的「繽紛尋寶盒」大型互動裝置藝術迎賓，透過QRcode掃瞄民眾可以上傳影像，便可以出現在尋寶盒的大屏幕上，並有機會參加轉扭蛋抽獎活動，大獎有華航台北香港來回機票、礁溪老爺五星級飯店住宿券。

此外，也引進適合親子互動以及年輕男女喜愛的雷射射擊遊戲及5種VR設備遊戲，其中3款VR是全球首發；以及「繪動海洋館」讓圖畫紙上的水生物，躍上科技螢幕。

同時規劃「風童玩館」以風系童玩為主題，帶領遊客感受風的魅力，透過實境體驗與感官的結合，各式童玩裝置與遊戲體驗，在玩樂中啟發民眾感知「風」的能力及想像力；並有「霹靂仙境館」打造兼具文創、科技與童趣布袋戲偶的異想世界；「BABY親子館」以生日派對為主題，讓幼兒與爸媽在童玩節共植歡樂美好回憶。

2019年童玩節為了留住遊客在宜蘭過夜，擴大活動及周邊產業效益，延長開園時間從早上9點到晚上9點，同時推出「星光票」。每天下午4點起有世界各國民俗舞蹈團隊表演，讓遊客透過民俗音樂、舞蹈甚至歌謠的演出，體驗各國歷史文化、風土民情及生活百態。

為增加表演內容精彩度及提昇表演層次，在晚上7點30分至8點30分，特別加碼國內外專業特色團隊專場演出，包括韓國擊光亂打秀、英國SPARK小丑幻鼓秀、國內新象創作劇團、蘭陽舞蹈團、德國POWER破銅爛鐵秀、韓國塗鴉秀，每週一團，每日演出1場。

2019年並首度推出歡樂遊藝踩街，由森巴舞、森巴鼓、華麗花車、童玩代言人偶、王子與公主等人物組成的遊行隊伍，每天下午3點30分至4點，及晚上7點至7點30分各有1場。童玩節並邀請曾在「2018威尼斯狂歡節」擔任開幕團體，有「世界最大的木偶馬戲團」之稱的「波蘭木偶診所劇院」，每天晚上6點至7點在紅磚廣場定點踩街（每週3休演1天），帶來1:1比例長頸鹿、獅子、大象等逼真巨偶，開幕以來吸睛度十足。

▼宜蘭童玩節「蛻變」內容多元精彩，且加碼星光場成「金雞母」，觀光旅宿業績增長16%。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

此外，每天晚上7點至9點，半個小時1場10-15分鐘的夜間水舞燈光秀。在電腦的操控下，色彩繽紛的七彩光束，隨著音樂同步變換擺動的水柱，展現不同迷人風采，高空噴泉可達60公尺，並有水彈在25公尺的高空爆發，繽紛聲光效果、夢幻水舞饗宴，場面令人震撼！

宜縣府為鼓勵遊客參與童玩節，特別加碼廠商贊助「來童玩送汽車」，凡購買單次票、童玩護照入場的遊客，都有機會在8月18日閉幕典禮中公開抽獎中，把價值70萬元的 SUZUKI Baleno汽車開回家。

同時在童玩節活動期間，宜蘭縣政府結合周邊產業、交通、夜市以及美食等觀光業者，推出「童玩好康三重送」優惠方案，包括：提供住宿送童玩平日門票、憑童玩節票根/護照享住宿或商品優惠折扣；參加童玩住宿專案或憑童玩票根/護照至配合加碼旅宿店家，住宿再享加碼優惠。

以及暑假期間入住於加碼旅宿店家，每房可獲得摸彩券1張（全縣限量1萬張），獎品有液晶電視、充電式電風扇、平板電腦、小米手環、住宿?、餐券、泡湯券、體驗券等多項好禮。鼓勵遊客來宜蘭過暑假，遊童玩多住1晚，享受輕鬆、無負擔的完美夏季旅遊。

宜縣府強調，2019宜蘭童玩節「蛻變」升級並加碼「星光場」，開園以來留住許多遊客在宜蘭過夜消費，餐飲旅宿業業績大幅攀升立即有感，童玩節成功扮演「金雞母」，全面帶動宜蘭觀光產業的發展！

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