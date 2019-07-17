香氣特別、不死甜！台南「黑豆沙冰牛奶」　還能加黑糖珍珠

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：好好奇黑豆沙的味道怎麼樣喲...

文、圖／愛比妞

炎熱的天氣，來杯冰涼的飲料好暢快！而且還是綠豆沙冰，一拿到馬上喝的沁涼暢快感，整個好消暑啊！我喜歡冰沙的口感，除了綠豆沙冰以外，還有花生沙冰、黑豆沙冰可以選擇，還有季節限定的芋頭，但是現在還不是產季，這次沒喝到啦。

店址位於台南海安路二段上，正興街口，接近海安路停車場出入口，停車好便利！店外還提供了座位區，可以在這邊喝杯綠豆沙冰，休息片刻。那天去前來購買的人潮不斷，我想應該是天氣真的太熱了，大家想來杯冰涼的消消暑。

首推綠豆沙牛奶，黑豆沙牛奶與花生牛奶，以及手工黑糖珍珠，也有純茶類的飲品可以選擇。綠豆沙冰比較常見，黑豆沙牛奶就比較少見了吧～黑豆沙冰目前全台南僅此一家！！就在夯佶綠豆沙冰。上面還有黑豆的好處，有興趣的朋友可以看一下，喜歡喝養生飲品的朋友不要錯過。

全品項買五送一

夯佶綠豆沙冰飲品皆使用天然食材，不添加防腐劑及化學成份的東西所製成，當天還看到店家在備料，以綠豆下去製成的綠豆沙冰，真材實料。

除了綠豆沙冰以外，也可以選擇加入鮮奶，讓飲品風味更醇香。

手工黑糖珍珠 ，滑嫩順口，有飽足感還多了嚼勁。

哇哇哇～綠豆沙冰大匙大匙的挖，整杯沈甸甸的挖好挖滿，迫不及待想喝到那冰涼的綠豆沙冰。

我們一人點一杯，選了綠豆沙牛奶、黑豆沙牛奶與花生牛奶，都加上手工黑糖珍珠，拿到後快速拍一拍，就怕天氣太熱，裡面的冰沙融化，但加上牛奶融化的速度會比較快一些呦！

黑豆沙冰牛奶 ＄45＋黑糖珍珠＄10

黑豆沙冰真的很少見耶！馬上指定點上一杯，喝起還有著黑豆獨特的香氣，整體不會太甜膩，健康好喝的飲品。如果喜歡一點口感的朋友，可以加上珍珠。

花生牛奶 ＄45＋黑糖珍珠＄10 （季節限定）

花生沙冰我覺得也不常見，這杯算是季節限定口味，如果剛好喜歡花生香氣的朋友，趕快趁現在來嚐嚐，花生香隱隱的飄香在口中，帶點冰沙沙沙的口感及香醇的鮮奶，還挺好喝，也不會太甜膩呢～

綠豆沙牛奶 ＄45＋黑糖珍珠＄10

入口滋味濃郁，飲用前記得先攪拌一下，讓綠豆沙及鮮奶融合再一起，珍珠我覺得還蠻好吃的，口感Ｑ彈，雖然甜度不能挑整，但喝起來不甜膩，又有沁涼感，夏天就是要來杯綠豆沙冰啊！

夯佶綠豆沙冰有配合外送平台Foodpanda ，以及 Uber Eats，夯佶綠豆沙冰長期活動，自取、內用或外送皆享有買五送一之優惠！如需大量訂購請提早一至兩天電話訂餐，所有飲料皆不添加防腐劑，建議當日飲用。

夯佶綠豆沙冰

營業時間：中午12點到晚上9點每週二固定公休（例假日除外）

電話：06-2222-350

地址：台南市中西區海安路二段53號

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

粉絲團、Instagram、部落格