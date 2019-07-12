歐洲鄉村花景在桃園！「漸層天人菊花海」映襯風車超唯美

▲觀音濱海遊憩區天人菊正迷人綻放。（圖／ig@3more_hi4提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

喜歡拍花的女孩兒看過來，桃園觀音濱海遊憩區耐旱的天人菊開遍原野，近來變為賞花秘境，後方有白色風車作為背景，宛如身處一幅歐洲風情畫之中。

▲天人菊開出橘黃漸層的花朵，形成數大就是美的畫面。

天人菊此刻正大肆綻放，耐旱且需在陽光下生長，天人菊開出橘黃漸層的花朵，形成數大就是美的畫面，更讓海濱遊憩公園單調的海邊增添了蓬勃活力，怎麼拍都超唯美。

▲觀音濱海遊憩區由觀音海水浴場轉型而來。

觀音濱海遊憩區由觀音海水浴場轉型而來，近來隨著桃園市政府的濱海活化政策，逐漸從荒蕪的海岸蛻變為充滿浪漫的新興景點，優美的風車沙灘景觀，也是偶像劇《真愛黑白配》取景地之一。

▲多了天人菊花海點綴，讓來遊憩區的旅客更多了一處打卡點。

桃市府觀旅局表示，來到觀音濱海遊憩區，可到地中海風情的觀海亭，一邊眺望無邊無際的沙灘與大海，與不停轉動的大型風車相映成趣，現在多了天人菊花海點綴，讓來遊憩區的旅客更多了一處打卡點。

▲時值盛夏，別忘了來桃園蓮花季體驗坐大王蓮。（圖／ig@wander.with.emily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

拍完天人菊，也別忘了來桃園蓮花季坐大王蓮，為期2個月的花季，今年更新增蓮花故事館、賞鳥平台和蓮花步道，可以用雙腳或租單車暢遊鄰近景點，品嚐蓮子大餐，當一天花仙子。

觀音濱海遊憩區

地點：桃園市觀音區中興路458號



2019桃園蓮花季

活動日期：2019年6月29日至8月25日

活動地點：觀音區蓮花園休閒農業區

地址：桃園市觀音區金華路與新華路一段交叉路口