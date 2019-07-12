前進韓國版「井仔腳鹽田」！拿長棍體驗曬鹽　吃超美味食鹽雪糕

▲南韓新安曾島的太平鹽田在夕陽的照射下風景如畫。

記者徐溱謐／韓國報導、攝影

全羅南道的新安曾島太平鹽田是南韓境內最大的天日鹽產地，佔地11萬平方公尺的鹽田景色壯麗，下午時分夕陽斜射在鹽田上，金光閃閃的非常漂亮，宛如韓版「井仔腳鹽田」。園區內體驗天日鹽製鹽過程之餘，還能走進景觀咖啡廳，享受8種口感綿密的食鹽霜淇淋，曬鹽後來一杯再適合不過。

▲曬鹽博物館對天日鹽的製作有詳細的介紹。

全羅南道的新安郡總共有1004個島嶼，其中的曾島以生態觀光聞名，是郡內第7大島。島上唯一的鹽田就是太平鹽田，在這裡可以了解天日鹽的生產過程，還可以親手製作體驗，園區內還有鋪設觀察泥灘濕地鹽生植物的探訪小路，可以看到在潮間帶泥灘的各種鹽生植物生態群落。

▲新安曾島以生態觀光教育聞名。

▲在鹽田裡可以清楚看到鹽的結晶。

園區內最好玩的就是曬鹽體驗，走到鹽田馬上被眼前漂亮景色吸引，換上雨鞋拿起長桿子就能開始曬鹽，幾個人合力把鹽的結晶聚集成小丘，完成後還能體驗早期引水用的人力水車，踩著踏板使勁地來回踏，在體驗過程中也學習曬鹽的原理和過程。

▲大家穿著雨鞋、拿著長棍，在鹽田裡合作把鹽的結晶聚集起來。

▲幾個人合力把鹽的結晶聚集成小丘。

▲還可以體驗早期引水用的人力水車。

玩累了就到曬鹽博物館逛逛，也可以到鹽田旁的景觀咖啡廳休息，風味特殊的食鹽霜淇淋有芒果、綠茶、藍莓等8種口味，甜甜鹹鹹還帶著不同口味的香氣，吃起來比一般的霜淇淋更綿密，入口即化，吃著霜淇淋坐在窗邊欣賞海景，舒服又悠哉。

▲鹽田旁的海景咖啡廳。

▲坐在咖啡廳旁的平台上吹著風，非常愜意。

▲有8種不同口味的食鹽雪糕，口感綿密好吃。

▲坐在窗前品嘗雪糕，欣賞窗外景色。

自2018年7月濟洲航空開航直飛務安的航線後，到全羅南道旅遊變得更加方便，遊客也開始嚮往到這個民風淳樸、風景壯麗的地方遊玩，可樂旅遊今年率先規畫全程都在全羅南道的行程，讓南韓的旅遊除了大城市首爾、釜山外，也有新選擇。