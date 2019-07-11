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猿田彥珈琲台中勤美街邊店7/20開幕　前二天商品全品項9折

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▲猿田彥珈琲台中園道店7/20開幕　前二天商品全品項9折。(圖／誠品提供)
▲猿田彥珈琲台中園道店7/20開幕。(圖／誠品提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

台中咖啡迷注意！猿田彥珈琲位於勤美綠園道1樓的台中園道店，也是首家街邊店將於7月20日正式開幕，新門市以大面落地窗景迎接公園綠意，天花運用日本傳統卡榫工藝，鏤空復刻經典日式窗花圖紋設計巧思；此外，店內秉持一貫的開放式吧台空間，咖啡迷可近距離欣賞日籍咖啡師手沖展演。

▲猿田彥珈琲台中園道店7/20開幕　前二天商品全品項9折。(圖／誠品提供)
▲猿田彥珈琲台中園道店的首賣「猿田彥經典馬克杯」。

猿田彥珈琲堅持打造「只要一杯，就能讓人感到幸福的珈琲屋」，每日由杯測師嚴格把關咖啡品質，所有咖啡豆皆於日本自家烘培研究室烘豆、再空運來台。歡慶開幕，猿田彥台中園道店首度推出咖啡行家必點的精選「藝妓咖啡」，由品牌創辦人親自到巴拿馬瑪馬卡塔莊園級挑選稀有的藝妓蜜處理生豆，再烘焙出紅茶、櫻桃、蜂蜜的風味，口感層次明顯，每日限量供應。

▲猿田彥珈琲台中園道店7/20開幕　前二天商品全品項9折。(圖／誠品提供)
▲黃金芒果風味的壽太郎特製鬆餅。

與咖啡絕配的超人氣甜點「壽太郎特製鬆餅」，迎接夏日搶先日本販售台灣季節限定口味「黃金芒果風味」，選用香氣濃郁的金煌芒果，搭配酸甜多汁的當季鳳梨，淋上芒果與柳橙特製的熱帶風味淋醬，再加上新鮮鮮奶油，與北海道小麥粉調製的獨家配方鬆餅搭配，口感溫潤柔細。

關鍵字： 美食情報 猿田彥珈琲 咖啡專題

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