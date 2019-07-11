搭長途飛機睡不著好痛苦！達人傳授「7招好睡秘訣」

▲搭長途飛機睡不著，是許多人共同的心聲。（示意圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

不少搭過經濟艙的人都有同感：機上很難睡，腿不能伸直，椅被傾斜角度也有限，有鑑於此，「Smartertravel」整理出「7大好睡撇步」，下次在搭長途飛機之前，不妨照著做看看，盡最大力量讓自己能在機上獲得充分休息，精神飽滿的下飛機，迎接美好旅程。

1. 明智選座位

座位位置是最可能影響機上睡眠的要素，盡可能選靠窗的座位吧！比較不會被打擾到，還可以控制遮光板開關。喜歡坐在緊急出口位置的你，雖然空間較大，但座椅是不能傾斜的，需特別注意。

▲喜歡坐在緊急出口位置的你，雖然空間較大，但座椅是不能傾斜的。

另一個要避免的是飛機的最後一排。不只座椅不能傾斜，而且通常位於洗手間附近，飛機後方也鄰近引擎和廚房，噪音問題也難以避免。

2. 減少行李量

如果你有兩個行李，一個可能就會放在前方座位底下，等於限制了腿部伸展空間，會更難入睡。建議可以將所有機上要用的東西都裝進一個袋子裡，像是書、零食、水瓶等，需要時不用一直開上方行李櫃。

3. 少碰咖啡因

避免在飛機上喝咖啡或汽水，飲料車來時，喝水或果汁比較好。

▲電視屏幕、閱讀燈、機艙燈、刺眼的陽光從窗戶照進來等，都會打擾睡眠。

4. 嘗試褪黑激素

若你是個難以入眠的人，非處方藥藥品包括對暈車也有幫助的Dramamine，另外，褪黑激素是一種可以幫助睡眠和防止時差的激素，都能幫助你較輕鬆進入夢鄉。

值得一提的是，若真要嘗試，一定要在你飛行前幾個晚上先進行測試，因為藥物對某些人來說可能會產生反效果。

▲搭長途飛機通常都有毯子和枕頭，但如果座位上沒有，記得向空服員詢問。

5. 帶毯子和枕頭

搭長途飛機通常都有毯子和枕頭，但如果座位上沒有，記得向空服員詢問。為了衛生起見，最好可以帶上你自己的，毯子也可兼作腰、頸枕，帶一條多功能毯子有備而無患。

▲搭機時建議隨身帶Ｕ型枕頭、小零嘴。（示意圖／達志影像）

6. 遠離光源屏幕

電視屏幕、閱讀燈、機艙燈、刺眼的陽光從窗戶照進來等，都會打擾你的睡眠，這時戴上眼罩、耳塞，讓自己輕鬆轉到睡眠模式。

▲刺眼的陽光從窗戶照進來等，都會打擾你的睡眠。

7. 什麼時候該醒來

睡得正舒服的時候最怕被打擾而醒來，但也別睡到不省人事，如果是長途飛行，建議將手錶或手機鬧鐘設定為「抵達目的地前45分鐘」，如此一來，才有足夠時間去上洗手間，收拾行李、穿好鞋子，順便看一下目的地的路線圖，再愜意喝一杯咖啡，從飛機上完全清醒。