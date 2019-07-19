不相信永恆的愛情？你可以許自己一個羅馬假期

▲文化古城羅馬跟時尚之都米蘭，是來到義大利必須造訪的兩座城市。（影／ETtoday。圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

如果說到此生必看的電影清單，那一定會有一個位置留給《羅馬假期》，女主角奧黛麗赫本亦憑藉此片拿下奧斯卡最佳女主角，1953年上映至今已66年，片中經典的愛情抵擋了一整個時代的流逝，男女主角同遊羅馬的短暫火花成為許多人心中渴望的邂逅場景，也被譽為是影史上最經典的浪漫巨作。義大利，別名「美麗的國度」，擁有懾人的自然景致、以及數量最多的世界遺產，為著名的文藝復興中心點，同時也是國際精品的品牌重鎮，來到這個國家一定要造訪的兩座城市，絕對是羅馬跟米蘭。

暢遊羅馬文化遺跡 丟下硬幣應許永恆之城

義大利知名的文化古城－羅馬，不只是電影《羅馬假期》的經典拍攝場景，羅馬擁有的古蹟跟文化遺產更是聞名全世界，來到這裡，沒有好好走遍這些歷史悠久的遺跡，可是會後悔的！最具代表性的羅馬競技場，神鬼戰士片中格鬥士的對戰彷彿在眼前真實上演，這座圓形競技場遺跡至今仍為羅馬辨識度最高的建築，無論白天夜晚都壯觀。

在這樣的古都，少不了美麗的傳說，傳說中，只要背對特萊維噴泉，將手中的硬幣丟進池中許願，未來就能重返此地。無論傳說是真是假，能在永恆之城許下這麼浪漫的願望，一切都值了吧！如同赫本在《羅馬假期》中所說：「我會用一生來珍藏在這個城市裡度過的每一分鐘。」

一邊燃燒建築魂 一邊攝取羅馬人的咖啡基因

有建築魂的人千萬不能錯過《天使與魔鬼》中拉斐爾的長眠之地－萬神殿，完全沒有使用一根鋼筋建成的拱頂建築，以及華麗細緻的雕刻，對於古羅馬帝國的敬意油然而生，快門一下接著一下地按，令人捨不得離開。

雖然這些建築帶不走，但羅馬最好喝的咖啡你還是可以帶走的，義大利人對於咖啡的要求相當之高，因此，號稱全羅馬最好喝的「金杯咖啡」絕對要點上一杯嚐嚐，離開前記得帶幾包咖啡豆回家，把羅馬的城市氛圍一起帶回家。

時尚之都名符其實 米蘭最古老商店街讓你刷到手痠

有「時尚之都」稱號的米蘭，最最知名的除了一年一度的米蘭時裝週以外，還有「世界五大教堂」之一的米蘭大教堂，不僅融合哥德式、新古典、巴洛克式風格，而且從起建到蓋完最後一扇銅門，共耗時600年的時間，是義大利最大的一座教堂。

好不容易到了義大利，怎麼能不大吃一頓？走進米蘭大教堂旁的知名餐廳Peck，一嚐最經典的義大利菜，既然來了，不妨點一份番紅花燉飯配上沒有人能抗拒的甜點烤布蕾吧，不用擔心吃完沒錢付，帶上Visa卡衝一波，還有9折優惠喔。

飽餐一頓之後轉移陣地到艾曼紐二世迴廊，義大利首座鋼鐵建築內充斥著奢華的國際精品，在義大利最古老的購物商店街血拼，整個人都高雅了起來，想到海外刷卡現金回饋利率高，馬上手滑多刷兩個包！

出國旅遊最擔心的除了外幣換不夠之外，或是現金弄丟影響假期心情。暢遊羅馬跟米蘭，無論你喜歡朝聖古蹟、享受美食，或是瘋狂血拼，只要帶上Visa卡就絕對沒問題。無法擁有奧黛麗赫本的際遇，但是，你可以許自己一個羅馬假期。

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