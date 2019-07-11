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美麗海島秘境蘭夏灣！北越奢華五日遊7月底前第二人省4千元

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▲印度支那號首探北越蘭夏灣。（圖／品冠旅行社提供。）

▲美麗海島秘境北越蘭夏灣。（圖／品冠旅行社、聯想國際行銷有限公司提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

想要來趟浪漫的海島秘境之旅，北越絕對是個好選擇，除了遊客滿滿的下龍灣北越還有一處更幽靜的海灣－蘭夏灣Lan Ha Bay，奢華的印度支那號Indochine Cruise也駛進了蘭夏灣，帶領遊客前進水墨畫中。

▲印度支那號首探北越蘭夏灣。（圖／品冠旅行社提供。）

▲印度支那號首探北越蘭夏灣。

最棒的玩海灣方式就是搭船，頂級奢華遊輪印度支那號，2019年首次在蘭夏灣登場，船身以獨樹一格的東方優雅融合法式浪漫線條，穿梭在蘭夏灣獨特地形中。船上共有43間舒適艙房，三層遊船空間擁有兩間異國風格餐廳，上層甲板為開放式酒吧。為搶攻旅遊市場，旅行業者設計兩天一夜遊輪行，安排旅客入住印度支那號一晚。

▲仿古木船、阿拉斯加帆船體驗活動是佛朗明哥黛麗渡假村的特色之一。（圖／品冠旅行社提供。）

▲仿古木船、阿拉斯加帆船體驗活動是佛朗明哥黛麗渡假村的特色之一。

搭乘遊輪當天更提供登吉婆島的在地體驗，感受島上喀斯特地形與熱帶叢林交織的神奇地貌。北越擁有千年以上的自然地景，且遺留下被法國殖民後的痕跡，法式浪漫在這裡也感受得到。

旅行業者與越南航空合作，推出桃園直飛河內，即日起至7月30日前，報名9月出發的「越祕境河內、陸龍灣、蘭夏灣、佛朗明哥奢華慢旅五日遊」，兩人同行第二人再省4000元。

關鍵字： 亞洲旅遊 越南旅遊 海島旅遊

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