Mamak檔Express進駐微風本館美食街　7/10-7/12海南雞腿飯買一送一



▲Mamak檔Express海南雞腿飯。（圖／聯發國際提供）



記者黃士原／台北報導

聯發國際餐飲集團旗下Mamak檔星馬料理近來積極拓點，看好百貨美食街的消費者對異國料理的接受度高，7月10日進駐在微風本館B1美食街，以Mamak檔 EXPRESS品牌進駐，這也是Mamak檔系列品牌在台北東區的第二間門市。

歡慶微風廣場店新開幕，也推出一系列的優惠活動，7月10日-7月12日海南雞腿飯買一送一 ，每日限100份；7月15日-7月19日點購阿參雞肉乾拌麵與海鮮叻沙乾拌麵，贈飲品1杯，每日限量100杯；7月22日-7月26日主餐任選，每份現折10元；7月週末限定A、B餐特價209元，原價239元。





▲Mamak檔Express阿參雞肉乾拌麵。（圖／聯發國際提供）

聯發國際餐飲集團指出，雖然近年來台北東區消費人潮不若以往，但微風本館因有眾多國際精品以及影城，仍具有相當集客力，因此聯發國際餐飲集團經過評估後決定進駐。

2016年Mamak檔在台北東區開幕，Mamak檔星馬料理以檳城在地Mamak檔餐點為主，特別聘請馬來西亞皇室御廚第三代傳人Anand 擔任主廚，讓台灣人不用出國就能享用馬來西亞正宗傳統美食。

Mamak檔Express 微風廣場店

地址：台北市松山區復興南路一段39號

電話：(02)2741-8282





▲Mamak檔Express海鮮叻沙乾拌麵。（圖／聯發國際提供）

