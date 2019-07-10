夏天最夯打卡地點　東北角絕美海景不私藏

圖、文／七逗旅遊網提供
放假時，想遠離一切放空看海，東北角的海岸線不會讓你失望，同時，這裡也是超好拍的IG、Facebook打卡勝地，沿著蜿蜒的海岸一路兜風，你會在南雅奇岩遇見海狗、霜淇淋造型的岩石，獨特的模樣超吸睛！順路到龍洞灣岬步道散心，還能見到超壯觀的岬灣地形！
▲當放射狀的藍色光束「霞光」出現在南雅奇岩，夢幻的景色讓人看過就難忘。（圖／廖秀華提供）
前進東北角，窗外的每一幅風景都讓人印象深刻，慢慢開車兜風才是享受這些美景最好的方式，尤其當你看到海邊千奇百怪的岩石越來越多，甚至出現一尊永遠不會融化的「霜淇淋」時，就代表你抵達網路上超夯的台灣36秘境之一「南雅海岸」囉！南雅海岸山勢陡峭，海崖、海蝕風化岩相當發達，由於每一層的岩石軟硬度、厚度不同，被侵蝕的速度也不同，因此才產生了造型特殊的地貌，以及長相奇特、讓人能盡情發揮想像力的奇岩怪石。除了霜淇淋岩外，海狗岩也是這裡的一大亮點喔！
▲▼到南雅奇岩，與特別的海狗岩（上圖）、霜淇淋岩（下圖）拍張絕世美照！（圖／林國隆提供）
穿越千百萬年的時空隧道，竟然就在東北角龍洞灣岬步道？從南雅奇岩到龍洞灣岬步道，約只需要10分鐘的車程，非常適合來趟悠閒的一日遊。龍洞灣岬步道將東北角的2大岬角串連在一起，一邊是已有600萬年歷史的鼻頭角，一邊則是超高齡的龍洞岬，3500萬年的歲月造就了獨特的地形。光是走在步道上，就是一種超棒的享受，沿途將近90度的峭壁、美麗的大海讓人隨時都想停下腳步大拍特拍，路上還有幾個觀景台，直接幫你set好最佳角度，欣賞無敵海景！
▲龍洞灣岬步道絕佳的視野超療癒。（圖／林信江提供）
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