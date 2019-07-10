全台最高露天下午茶　CÉ LA VI Taipei推出「天空樹茶饗宴」



▲CÉ LA VI Taipei推出「天空樹茶饗宴」。（圖／CÉ LA VI Taipei提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

CÉ LA VI Taipei 7月中推出「天空樹茶饗宴」下午茶，構思來自「盆栽」的設計，將亞洲藝術文化的象徵與西方茶文化代表的英式下午茶相結合，在經典甜點中，巧妙融入台灣本地食材，像是將「山林裡的黑珍珠」之稱的馬告山胡椒加入64%的生巧克力裡，以及選用宜蘭三星蔥製成的手工迷你胡椒餅。

有別於一般英式下午茶的華麗三層架，由上至下─甜點、甜點、鹹點的擺設方式，CÉ LA VI Taipei「天空樹茶饗宴」選用日式盆景造型來呼應天空樹意象的主題，也將天空樹上面三層 全放甜點，鹹點則自成一格。



▲三茶手工泡芙。

最上層是繽紛甜點，有三茶泡芙、香草斑蘭磅蛋糕、64%生巧克力，中間層則是抹茶千層、覆盆子塔，最底層則是英式經典司康搭配獨家果醬，鹹點層為味噌干貝小卷、手工胡椒餅等。胡椒餅為最具有台灣特色的街頭小吃，主廚選用獨特東南亞風味的檸檬草、宜蘭三星蔥，再搭配新鮮里肌肉做為內餡，外皮烤得酥香，內餡可以吃到濃厚的胡椒味。





▲手工胡椒餅。



下午茶搭配的茶，精選三款台灣特色茶種，包含阿里山烏龍、白毫茉莉與鐵觀音，由知名台灣茶品牌京盛宇派駐資深茶藝師桌邊服務現場沖泡，咖啡部份則與雲林在地品牌「鴻豆王國」合作，特選典藏阿里山、屏東大武山、玉山黑櫻桃三個產地的特色咖啡豆，以風味較為明顯的中度焙豆子為主，喝得出台灣咖啡豆特有的果香味。

CÉ LA VI Taipei「天空樹茶饗宴」下午茶套餐價格1980元+10%/2人。





▲CÉ LA VI Taipei。

CÉ LA VI Taipei 位於微風南山的48樓，擁有360度的高空環景景觀，不僅能一覽台北都會區的景致，身處250公尺高的南山廣場頂樓天台，就像置身空中綠洲一般，下午茶時段可以一邊用餐一邊賞夕陽及飛機。

CÉ LA VI Taipei

地址：台北市信義區松智路17號48樓(請搭乘星空塔專用電梯)