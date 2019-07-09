這家牛排館竟然推出德州風味特選牛肉麵　只供應到9/9



▲德州鮮切牛排限期供應的德州風味特選牛肉麵。（圖／德州鮮切牛排提供，以下同)



記者黃士原／台北報導



德州鮮切牛排Texas Roadhouse看準台灣人愛吃牛肉，不僅提供最道地的美國冷藏鮮切牛排，更持續推出各種創意牛肉料理，不過這次「享肉主義」夏季期間限定活動推出牛肉麵可說全台創舉，徹底顛覆消費者對美式餐廳的思維。

德州鮮切牛排今年夏季推廣美國牛肉二大部位—肩胛肋眼(Chuck Ribeye)牛排、沙朗(Sirloin)牛排，推出「享肉主義」夏季期間限定五道新品，分別是南方鄉村牛排、火烤德州牛排佐紅綠胡椒醬汁、德州風味特選牛肉麵、甜菜根松露牛肉沙拉與德州辣牛肉搭配百里香蒜味麵包。





▲火烤德州牛排佐紅綠胡椒醬汁。





▲南方鄉村牛排。



德州鮮切牛排大膽推出中西合璧的「德州風味特選牛肉麵」，選用美國肩胛肋眼牛排切塊，搭配多種蔬菜進行熬煮，湯頭再佐上獨家秘方「墨西哥蕃茄辣醬」及「醃製洋蔥圈」，酸辣齊下，更提升整個湯頭及牛肉的鮮甜。

台灣人愛吃牛肉，其中特別偏愛美國牛肉，一年可以吃掉價值超過160億元的美國牛肉，且逐年遽增。據統計，近20年來台灣牛肉進口量成長約133%，美國牛肉進口量與同期相比更增加309%，光是2018年美國牛肉進口量就達5萬7千噸，居進口牛肉之冠。玉米飼養的美國牛肉無草腥味、口感滑順肥美，讓台灣消費者愛不釋口，其中又以富油花且肉質細緻軟嫩二大部位：肩胛肋眼(Chuck Ribeye)牛排、沙朗(Sirloin)牛排，最深受消費者喜愛。





▲德州辣牛肉搭配百里香蒜味麵包。





▲甜菜根松露牛肉沙拉。

