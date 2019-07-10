邊泡湯看飛機、朝聖航空版TeamLab！日本超狂名古屋中部機場

▲日本中部機場「FLIGHT OF DREAMS」航空迷必朝聖。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／日本報導、攝影

名古屋中部國際機場（新特麗亞機場）第二航廈即將在今年9月20日正式啟用，值得一提的是，名古屋中部國際機場可說是日本最好玩的機場之一。全新景點「航空版TeamLab」就在第二航廈內，機場內還能邊泡湯邊看飛機起降，來到中部機場絕對要多花點時間停留在這觀光血拼才不會後悔。

▲航空版TeamLab超夢幻。



全日本首間航空景點「FLIGHT OF DREAMS」在去年10月正式開幕，一架退役的波音787就在眼前，火紅的TeamLab團隊更與機場合作，以波音787為主角打造航空版「TeamLab」，每半小時一場的8分鐘燈光秀，美的讓人驚艷。除了欣賞燈光秀，遊客還能爬上內部到駕駛艙探險，館內更提供了各式各樣飛航相關的體驗活動很適合親子同遊。此外，美國首次進駐海外的波音專門店也進駐於此，飛機迷一定要來朝聖大採購。

▲遊客可以登機到駕駛艙探險。



＊LIGHT PARK※入場需門票

時間：10：00～17：00（最終入場16：30）；僅每週六10：00～19：00（最終入場18：30）

門票：成人1,200日元、孩童（3歲～小學生）800日元

地址：愛知縣常滑市新特麗亞1-1

▲日本中部機場又玩又好逛。

除了造成熱門話題的新航廈，名古屋中部國際機場本身就超好玩，來日本一定少不了泡湯行程，但沒想到在機場內就能泡湯！機場內有座觀景大眾湯「風之浴」，裡頭有按摩浴池、寢湯、三溫暖等設施，讓旅客能邊泡澡邊看飛機起降，天氣好時還能眺望伊勢灣的日落美景。

▲機場竟然能邊賞飛機邊泡湯。



想拍夢幻美照就要走上四樓的觀景台「Sky Deck」，觀景台前方距離跑道約300公尺，是全日本最適合近距離賞飛機的機場，最棒的是機場對面就是大海，往返於名古屋港的船隻與天空中起降的飛機交織在海灘天一色美景中，那畫面絕對值得按下快門。

▲觀景台能將海空美景一網打盡。



除了泡湯賞景，吃貨來到名古屋中部國際機場也絕不會失望，名古屋最有名的「MARUYA鰻魚飯」機場就吃得到，師傅用炭火將鰻魚烤至完美熟度，入口即化的鰻魚配上香Q白飯，一餐三種吃法絕對難忘。

▲MARUYA鰻魚飯本店美味機場就吃得到。



▲鰻魚都是整隻現烤。

▲熱呼呼的鰻魚飯。



另外，名古屋傳統美味「棊子麺」，機場內也有厲害的老店舖可朝聖，四代目鍵三郎宮Kishimen可是承傳90年以上的老店舖。下次來到名古屋機場別忘了提早幾個小時先來這吃喝玩樂再回家。

▲機場內有許多名古屋美食名店。

▲走前別忘了買包蝦餅回家。



＊日亞航（AirAsia Japan）台北—名古屋航班，每天一班，名古屋飛台北時間為7:55，抵達時間為10:40；台北飛名古屋為11:40起飛，當地抵達時間為15:10。