王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗中山商圈　暫定8月開幕

▲王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗中山區。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」全台有8家分店，近期正在籌備第9家、同時也是台北市第2家店，店址位於中山區的南京東路一段，是已歇業品牌「朝粥幫」舊址。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲肉次方自助吧也是吃到飽。（圖／王品提供）

肉次方目前全台有8家店，其中新北市有板橋江子翠店、新店民權店兩家，台北市僅有品牌首店、位於西門町的峨眉店。不過，王品目前正在籌備南京東店（中山區），地點是已歇業品牌「朝粥幫」舊址，以後燒肉控又多了一家店可以大吃特吃了。

▲原燒日式燒肉台北西門概念店也有自助吧，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）

此外，同集團的「原燒日式燒肉」近期也開始升級轉型，北部首間概念店進駐西門町，除了菜單全面升級，雙人套餐最低1498元外，同時還是全台第2家提供自助吧的門市，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司是餐廳推薦必吃。

▲特上帶骨厚燒牛小排套餐。（圖／記者黃士原攝）

配合全新概念店開幕，主餐菜單也全面升級，雙人套餐最低1498元，其中全新推出的「特上帶骨厚燒牛小排套餐」（雙人餐1898元、3人2798元），選用來自美國Choice等級的20cm厚切「美國雙饗帶骨牛小排」，取自牛隻第6至第8根肋骨，炙燒後骨邊微焦散發焦糖甜香，搭配原燒獨家3種吃法：果香炙燒、紅酒燉筋與3人套餐限定的椒香薄燒，展現出帶骨牛小排淋漓盡致的美味。

▲金豬食堂登台1個月，沒提早排隊一樣吃不到。（圖／記者黃士原攝）

另外，連6年被選入首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」雖然開幕已有1個月，但沒提早2小時排隊可是吃不到。

「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。餐廳初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

▲熟成帶骨豬五花。（圖／記者黃士原攝）

除了單點，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。

