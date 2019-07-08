不用跑台北市　祥富水產火鍋超市新店家樂福店開幕了



▲祥富水產即將插旗新店地區。(圖／記者黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

新店人想吃祥富水產不用再跑去台北人擠人了！祥富水產火鍋超市新店家樂福店在7月5正式開幕，開幕前1個月波士頓龍蝦（半隻）只要188元。

首創火鍋超市新型態的祥富水產，食材排放整齊讓客人挑，每種食材的品名、重量及價格都標示清楚，供應上百種食材讓消費者選購，品名、重量及價格都標示清楚，想吃什麼、想吃多少都可以自己控制，而且只收鍋底費30元。



▲波士頓龍蝦(半隻)是祥富水產的招牌之一，開幕前一個月特價188元。(圖／黃士原攝)

至於什麼食材最受歡迎呢？祥富水產火鍋超市食材營運部經理陳姿秀，美國Prime雪花牛、牛小排及西班牙伊比利豬人氣都很高，而波士頓龍蝦與日本和牛A5等級雪花也很受歡迎。陳姿秀表示，因為集團本身就具備水產背景，因此才能取得便宜的食材價格，回饋給消費者。



▲前鎮水產第二家店6/28正式開幕。(圖／黃士原攝)

另外，海霸王集團2月首次跨入水產超市火鍋新創品牌「前鎮水產」，在台北市西門町的德立莊酒店地下一樓打造出全台最大的水產超市火鍋，在相隔4個月的時間後，第二家前鎮水產落腳西門町昆明街的Hotel papa whale內，6月25日試營運，6月28日正式開幕。

擁有集團優於市場採購能力的前鎮水產，以生鮮超市為概念來打造小型超市，供應每日從漁港直送而來的新鮮食材，300多種食材於陳列架上一次排開可供選擇，堪稱台北市最大的水產市集鍋物。