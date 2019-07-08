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把100款印花搬上餐桌！台北馬克波羅酒廊推「Daniel Wong聯名下午茶」

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▲▼Marco Polo X Daniel Wong啟程Journey to 100 Prints聯名下午茶。（圖／馬可波羅酒廊提供）

▲馬可波羅酒廊攜手設計師Daniel Wong推出聯名下午茶。（圖／馬可波羅酒廊提供）

旅遊中心／綜合報導

香格里拉台北遠東國際大飯店推出跨界聯名下午茶，位於飯店38樓、擁有高樓城市美景的馬可波羅酒廊，攜手國際知名華裔設計師Daniel Wong，以其風格強烈而華麗細膩的視覺印花系列「啟程Journey to 100 Prints」為靈感，打造時尚下午茶「Marco Polo X Daniel Wong啟程Journey to 100 Prints聯名下午茶」，即日起至9月30日為止。

▲▼Marco Polo X Daniel Wong啟程Journey to 100 Prints聯名下午茶。（圖／馬可波羅酒廊提供）

▲法籍甜點主廚Yann Roumanille將Daniel獨具風格的圖騰融入餐點中。（圖／馬可波羅酒廊提供）

馬可波羅酒廊首次與擅長印花圖騰的設計師Daniel Wong合作，將Daniel歷年來累積多達100款的印花設計，以馬可波羅酒廊為時尚舞台，由飯店新任法籍甜點主廚Yann Roumanille率領團隊設計午茶餐點，將Daniel獨具風格的圖騰例如豹紋、蝴蝶結等元素融入餐點中。

▲▼Marco Polo X Daniel Wong啟程Journey to 100 Prints聯名下午茶。（圖／馬可波羅酒廊提供）

▲豹紋檸檬塔。（圖／馬可波羅酒廊提供）

▲▼Marco Polo X Daniel Wong啟程Journey to 100 Prints聯名下午茶。（圖／馬可波羅酒廊提供）

▲Daniel Wong手繪餅乾。（圖／馬可波羅酒廊提供）

下午茶的創意點品包括宛如伸展台上展演的「Daniel Wong手繪餅乾」、豹紋元素創造「豹紋檸檬塔」、禮物般的蝴蝶結印花化身為「禮物造型百香果白巧克力」。酒廊居高臨下的城市景觀與挑高空間也點綴著 Daniel Wong 獨家設計的全新圖騰傢俱，品嘗午茶的同時，細細品味Daniel的創意印花奇幻旅程。

香格里拉台北遠東國際大飯店-馬可波羅酒廊
地址：臺北市敦化南路二段201號38F
電話：(02)2378-8888

關鍵字： 馬可波羅酒廊 台北市美食 下午茶 Daniel Wong

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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