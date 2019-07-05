機票多少算便宜？比價網站曝「搶激省價妙招」...1動作省很大



▲如果有看到適合的機票價格就要趕快下手，才不會最後變成冤大頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者周姈姈／綜合報導

「到底機票價格多少才算便宜？」當你計劃要出國時，一定都會想到這個問題，深怕機票買貴，變成冤大頭！對此，機票比價網站Skyscanner就推出「機票『Good』價指數」，整理出熱門旅遊目的地的票價資訊，讓旅客可作為參考依據；另外，Skyscanner也在Line官方帳號推出「低價機票訂閱」功能，只要設定好目的地和價格，每天都能找出最適合需求的旅遊產品。

Skyscanner表示，「機票『Good』價指數」是為了能讓旅客了解當下票價的落點，幫助旅客找到可接受的機票價格。根據2018年的票價資訊指出，由低到高將機票價格區分為激省價（5％）、美好價（25％）、平均價（50％），以及觀望價（75％）共4個區段；像是廉價航空的促銷活動與價格波動比較大，因此建議旅客可將理想價格 設定在激省價至美好價之間 ，如果有看到適合的價格就可以考慮出手，千萬別為了等待激省價出現卻不小心錯過也相當優惠的美好價。



▲Skyscanner公佈「機票『Good』價指數」，讓旅客能買到價格滿意的機票。（圖／Skyscanner提供）



若是進一步分析，傳統航空與廉價航空的價差至少都有2000元以上，而觀望價與激省價的價差甚至還會超過5成，因此若是能搶到廉價航空「激省價」的旅客，幾乎可以說是用單程票的價格買到來回票。

舉例來說，若是想去東京玩，廉價航空有機會搶到來回大概5000元的機票，可以說是相當划算，但如果選擇搭乘傳統航空，預算可能就得提高1倍左右。近年來十分熱門的宿霧，廉價航空有機會出現4000元以下的優惠價，傳統航空則是大概9000元；至於北京、香港和上海這類需求穩定的商務航線，由於沒有廉價航空競爭，因此價錢浮動範圍較小，建議有意前往的旅客盡早預定。