減肥永遠是明天的事！搭太陽公主號美食吃不完還享優惠

文／七逗旅遊網提供

如果你嚮往的完美旅行，是一睜開眼睛直到闔眼前，都有吃不完的美食，那搭乘公主遊輪旗下的太陽公主號出國，絕對是你最好的選擇！除了安排您定時用餐的2間主餐廳、2間燒烤吧、2間點心吧、紐芝活冰淇淋吧，在客房中也能享受24小時客房服務，船上的三大主題餐廳「SHARE」、「史德林牛排餐廳」、「Kai海壽司海鮮吧」，更是讓吃貨們爆動的一大亮點。現在預訂行程還能享受折扣優惠！



▲柯提斯‧史東以「分享」為概念，與太陽公主號聯手打造親朋好友們來到海上最佳的聚餐選擇「SHARE」餐廳。（圖／公主遊輪提供）

TLC熱門節目《帥哥廚師到我家》，總是讓人看的胃口大開，想吃由明星主廚柯提斯‧史東（Curtis Stone）的拿手好菜，不必大老遠飛到比佛利山莊，在太陽公主號上就能吃到！除了在主餐廳可以享受「柯提斯特製餐點」，船上更有與柯提斯‧史東合作的SHARE餐廳，用餐概念、餐點、都由這位帥哥主廚設計，奶油焗龍蝦配焦糖萵苣、義大利寬麵配烤阿拉斯加帝王蟹、培根汁和帕爾瑪乾酪麵包……新鮮、創新的美食讓人耳目一新，每一道料理都是滿分天菜！



▲想吃鮮肉？史德林牛排餐廳絕對滿足您挑剔的味蕾。（圖／公主遊輪提供）

肉食主義者搭太陽公主號，怎能錯過史德林牛排餐廳 (Sterling Steakhouse)！史德林牛排餐廳使用牛隻中最頂級的部位，讓你品嚐到絕佳好滋味。不論是柔嫩的菲力牛排、分布著大理石花紋般油花的肋眼牛排……，不同種類的經典饗宴，都讓你再三回味。



▲到Kai海壽司海鮮吧用餐，就像一秒來到日本。（圖／公主遊輪提供）

想換個口味，來點亞州料理，太陽公主號也將洋溢濃濃日式風情的Kai海壽司海鮮吧（Kai Seafood Bar）搬到船上囉！從用餐環境就讓人感受到滿滿的日本風味，坐在吧台前還能近距離看到師父以精湛的技巧揉捏出一顆顆飽滿有料的壽司，吧台上的玻璃櫃中，一盤盤新鮮的生魚片更散發邪惡誘人的光澤，讓你在船上也能品嚐道地日式美味。

打算搭遊輪大吃美食，千萬別錯過目前太陽公主號推出的限定優惠！預訂太陽公主號7-9月日韓航程，限定航次「石垣島自主遊3天2夜」(7/29、8/19、9/23出發)、「沖繩石垣島4天3夜」(7/21、8/4.11.25、9/1.8.15出發)，全艙等第2人半價及同房第3、4人享優惠價。其他航次則可享好禮二選一，好禮一：內艙、遮蔽外艙、海景外艙、陽台艙及迷你套房等房型第2人半價優惠，同房第3、4人享優惠價；好禮二：閣樓套房、尊榮套房等房型最高減6千。



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