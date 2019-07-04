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2年前桃園地景藝術節作品　竟成拍照打卡熱點「蘑菇村」

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▲網友在補囊作品下拍照打卡。（圖／翁曉萍提供）

▲網友在補囊作品下拍照打卡。（圖／翁曉萍提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市2017年舉辦地景藝術節「補囊」作品，在「文萍農場」細心維護下，2年來不但保持原味，因外型為網友戲稱「蘑菇村」，更成為拍照和ＩＧ打卡熱點；連作者也大讚將美美作品保留下來，繼續供民眾欣賞，而不是任由風吹日曬雨淋的損壞。

▲補囊外型形似蘑菇，網友戲稱為蘑菇村。（圖／翁曉萍提供）

▲補囊外型形似蘑菇，網友戲稱為蘑菇村。（圖／翁曉萍提供）

由桃園市府舉辦的白千層林道地景藝術節已過去二年了。其他的地景作品大都已荒廢或毀壞，唯獨移來觀音區廣福里福新路122巷內「文萍農場」的大型地景作品「補囊」在他們用心的維護下保持完好。農場主人鄭文、翁曉萍夫妻幾乎每半個月就把作品周圍的草割的乾乾淨淨，讓遊客們可以盡情的拍美美的照片或打卡或上傳ＩＧ。

▲遊客在補囊田裡開心的奔跑跳躍，拍出各種美美的照片。（圖／翁曉萍提供）

▲遊客在補囊田裡開心的奔跑跳躍，拍出各種美美的照片。（圖／翁曉萍提供）

即連當初創作之一的藝術家翁子立也肯定，文萍農場細心維護，讓補囊美美作品得以保留繼續展出，翁子立也建議，若作品中木頭壞了改用石頭再接上，又可以屹立不搖。

翁曉萍表示，前來拍照賞景的遊客說如果沒有悉心管理照料，或許「補囊」藝術品早就損壞或廢棄了，並十分感謝農場無償的付出。網友也戲稱「補囊」一朵朵像是蘑菇，在蘑菇村拍照片超美的，其實看到遠來的遊客在補囊田裡開心的奔跑跳躍，拍出各種美美的照片就很快樂，辛苦一點也值得了。

關鍵字： 桃園地景藝術節 補囊 打卡 熱點 蘑菇村

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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