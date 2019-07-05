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和玩具總動員胡迪睡一晚、滿滿繽紛樂高　全球3間玩具主題房精選

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▲全球玩具主題房。（圖／Booking.com提供）

▲全球玩具主題房精選。（圖／Booking.com提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

熱門動畫《玩具總動員4》熱映中，喚起許多人的童年回憶，想住進西部牛仔風的胡迪主題房嗎？全球訂房線上網站精選了全球5間「玩具主題飯店」，讓大小朋友都能留下難忘的童趣回憶。

1.法國考普瓦利　夏安迪士尼飯店

▲親子主題飯店。（圖／Booking.com提供）

▲胡迪西部牛仔主題房。

夏安迪士尼飯店距巴黎迪士尼樂園僅需5分鐘車程，飯店精心設計了各種主題空間，最特別的就是西部牛仔風格的房型，從壁紙、燈飾到床都是西部牛仔風，就像走進美國西部小鎮場景般，在夢中和胡迪一起同樂。

2,丹麥比隆　樂高蘭德飯店

▲親子主題飯店。（圖／Booking.com提供）

▲丹麥樂高主題房。

樂高也填滿許多孩子們的童年記憶，位於丹麥中部的比隆不僅是充滿歷史的文化小鎮，更是積木王國樂高的起源地，樂高迷絕對要下榻「樂高蘭德飯店」，飯店各個角落都是由五彩繽紛的樂高元素組成，不同的主題客房令人驚艷，像是公主、海盜、叢林等，讓樂高迷舉起相機拍不停。此外，即日起至10月，旅客還可以透過VIP專屬通道直接走進比隆樂高樂園中。

3.英國奧爾頓 CBeebies Land飯店

▲全球玩具主題房。（圖／Booking.com提供）

▲CBeebies Land主題飯店。

Cbeebies Land與奧爾頓塔主題公園是英國最受歡迎的主題樂園，CBeebies Land飯店帶著旅客進入五彩繽紛且充滿樂趣的世界，園內裝潢設計以英國電視台Cbeebies電視節目為主題，卡通角色穿梭在各個角落，讓孩子們驚喜連連。

關鍵字： 親子旅遊 星級飯店 歐洲旅遊 美洲旅遊

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