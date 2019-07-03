日本和歌山季節限定楓紅絕景！住勝浦溫泉飯店泡湯看海

圖、文／七逗旅遊網提供



想安排一趟難忘的秋天紅葉旅行嗎？來一趟充滿日式楓情的紀州旅情吧！最日式的秋天風景就是古寺配上紅葉，還有山林絕景楓葉映紅，走一趟南紀，在熊野秘境以及和歌山紅葉名所觀覽詩意秋天，再到太平洋畔的溫泉名宿，澈底療癒你的身心靈。





▲高野山上的「蛇腹小徑」是必訪紅葉名所。（圖／翔笙旅行社提供）



有雲上佛國之稱的高野山，是日本弘法大師空海創立的真言宗大本山，這裡一到秋天就是滿山紅葉，是關西人最愛的賞楓秘境。山林古剎的楓紅景觀氣氛絕佳，尤其是從金剛峯寺往壇上伽藍的根本大塔走去的「蛇腹小徑」，一到秋天就是絕美的紅葉隧道，短短5分鐘的路程讓人流連忘返。





▲瀞峽的紅葉是全日本有名的紅葉名所。（圖／翔笙旅行社提供）



橫跨和歌山、三重、奈良三縣的溪谷「瀞峽」，是熊野川的支流北山川切割出的美麗峽谷，分為奧瀞、上瀞、下瀞，其中下瀞風光最美。遊覽瀞峽最好的方式就是搭乘噴射汽船欣賞沿途的斷崖奇岩。秋天的時候，清澈的鈷藍色溪水跟兩岸綺麗紅葉相映是讓人十分難忘的秘境景致。





▲當青岸渡寺三重塔與那智瀑布同框，點點秋意妝飾了整個畫面。（圖／shutterstock.com提供）



紅綠黃各種大自然的顏色襯托秋天的山景，讓秋天的山色成為一年之中最繽紛的時候。在世界遺產熊野古道小小散策一段，就能體會到大自然的神奇力量，熊野古道中的大門坂，是最輕鬆宜人的一段，走上青岸渡寺遠眺日本第一瀑布「那智瀑布」的美景，美不勝收的豐碩景色，定能讓你覺得不虛此行。





▲勝浦溫泉飯店豪華的會席料理挑動你的味蕾，入住飯店，也絕對要試試可邊泡湯邊賞太平洋的洞窟溫泉。（圖／翔笙旅行社提供）



翔笙旅行社特別安排入住2晚勝浦溫泉浦島飯店！想住進飯店，得先像日本童話故事中的浦島太郎一樣，搭海龜或其他造型海洋生物的可愛小渡輪來到島上。在島上，你有超多選擇，不論想登上高點欣賞美麗的海景，或到面向太平洋的忘歸洞、玄武岩泡湯，都是超棒的享受！另外，翔笙旅行社也為你獨家升級入住日昇館、NAGISA館，房間採用道地的日式裝潢，從房間中就能看到療癒的海景！



秋天也是漁獲最肥美的時候，勝浦是日本最大的鮪魚基地，這裡的鮪魚味道鮮美又好吃，來到勝浦溫泉浦島飯店，晚餐時刻別忘了觀賞職人精彩的鮪魚解體秀，庖丁解「魚」的真人演出神乎奇技，絕對讓你驚呼連連。



推薦行程：

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