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只有11天！D弐拾弐推點心吃到飽600元有找　399元啤酒無限暢飲

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▲快閃11天　D弐拾弐推點心吃到飽與生啤酒無限暢飲。（圖／記者黃士原攝）
▲D弐拾弐推點心吃到飽與生啤酒無限暢飲。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

記者黃士原／台北報導、攝影

喜愛港式點心的朋友，而且有大胃口的朋友看過來！位於微風南山的創意點心D弐拾弐攜手啤酒頭釀造，舉辦最強聯名「點啤趴-吃喝到飽」點心吃到飽與精釀生啤酒無限暢飲優惠活動，時間只有7月4日至7月14日共11天，點心吃到飽599元，6款生啤無限暢飲399元。

▲快閃11天　D弐拾弐推點心吃到飽與生啤酒無限暢飲。（圖／記者黃士原攝）
▲蜜汁叉燒酥。

▲快閃11天　D弐拾弐推點心吃到飽與生啤酒無限暢飲。（圖／記者黃士原攝）
▲雞仔金沙包。

▲快閃11天　D弐拾弐推點心吃到飽與生啤酒無限暢飲。（圖／記者黃士原攝）
▲紅油蝦炒手。

新葡苑餐飲集團於2019年1月推出全新品牌「D弐拾弐」，主打精緻點心及日式甜品，落腳美食戰場微風南山六樓，特聘日本設計師規劃餐廳空間設計，舒適的裝潢與開放式廚房，是一間全天後輕鬆享受「DIMSUM」的新休閒風格餐廳，更與網路人氣打卡飲品「不要對我尖叫」合作，打造全新高標準「飲茶」場所，開幕至今推翻一般人對於飲茶的形象。

▲快閃11天　D弐拾弐推點心吃到飽與生啤酒無限暢飲。（圖／記者黃士原攝）
▲啤酒頭釀造與D弐拾弐合作推出生啤無限暢飲399元。

被譽為「酒界五月天」的啤酒頭釀造，以台灣節氣結合在地原料推出17款節氣啤酒，秉持「要做出從台灣土地長出來的啤酒」初衷，不僅成功釀出屬於自己的風格，更與插畫家、電影、米其林餐廳合作。

這次D弐拾弐點心吃到飽活動的菜單與一般菜單不同，蒸類點心有14種、烤類點心有2種，麵飯類有5種，煎炸類點心有14種，腸粉類有3種，甜品有8種，其他還有時令小菜、季節時蔬、紅油蝦炒手、港式老火煲湯。果汁與茶飲要另外計價，價格100元起。

▲快閃11天　D弐拾弐推點心吃到飽與生啤酒無限暢飲。（圖／記者黃士原攝）
▲蜜汁叉燒腸粉。

▲快閃11天　D弐拾弐推點心吃到飽與生啤酒無限暢飲。（圖／記者黃士原攝）
▲XO醬金錢肚。

關鍵字： 美食情報 D弐拾弐

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