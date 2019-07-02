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「北市2處新開遊戲場」戲水、溜滑梯800坪親子無料天堂！

點評：看這個藍整個好清涼～
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▲華山大草原共融遊戲場將在6/26開放試營。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲華山大草原共融遊戲場已開放試營運。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供，下圖同）

記者彭懷玉／台北報導

現在小朋友愈來愈幸福，除了夏季限期開放的免費水樂園，共融式遊戲場也坐落在城市的每個角落。就在上個月底，北市最熱門的「華山大草原共融遊戲場」試營運；而大佳河濱公園暑假天天開放戲水之外，日前「共融遊戲場」也升級2.01版本，新增3座雙道滑石子溜滑梯、7組不同特色的盪鞦韆，超過800坪空間讓大小朋友無料玩整天。

▲華山大草原共融遊戲場將在6/26開放試營。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲華山大草原共融遊戲場公園總面積6500平方公尺，遊戲場佔地約3800平方公尺。

1.華山大草原共融遊戲場
北市公園處在華山文創園區旁的中央藝文公園內，打造以華山車站、華山酒廠為主題的遊戲場域，共設置極限滑索、煙囪遊戲塔、大坡面溜滑梯、水沙世界、隧道遊戲牆、火車鐵軌步道、飛天鞦韆區等遊樂設施，家長遛小孩又有新去處。

公園總面積6500平方公尺，遊戲場佔地約3800平方公尺，公園處處長陳榮興表示，華山大草原遊戲場從設計發想至完工耗時近2年，從策劃階段廣招全國小小設計師，利用作品徵件的方式，徵選具創意點子的小朋友參加工作坊，從認識中央藝文公園基地開始，藉由觀察基地環境、體驗遊戲，進而到設計的發想，一同創作出小朋友夢想中的遊具，打破以往制式的遊戲場設計。

▲大佳河濱公園共融遊戲場開放。（圖／臺北市政府工務局水利工程處）

▲「大佳河濱公園共融遊戲場」進行升級，以海洋為主題，溜滑梯為船造型，地面顏色也以藍色呈現出海洋的意象。（圖／臺北市政府工務局水利工程處提供，下圖同）

2.大佳河濱公園共融遊戲場
有玩沙、玩水還不夠，「大佳河濱公園共融遊戲場」也於日前進行升級，以海洋為主題，溜滑梯為船造型，地面顏色也以藍色呈現出海洋的意象，總面積超過800坪，其中最好玩的「雙道滑石子溜滑梯」共新增3座，而滑梯兩側均設有輪椅通道，可方便身障朋友進出遊玩，相當貼心。

▲大佳河濱公園共融遊戲場開放。（圖／臺北市政府工務局水利工程處）

▲大佳河濱公園共融遊戲場旁邊就是戲沙區，兒童戲水區7月和8月期間天天開放。

水利處表示，歷經了一年半的設計規劃，邀請兒童和家長來參與「兒童創作工作坊」，最後蒐集並整理出孩子們對於公園與遊戲場的想法，因此打造出來，概念跟華山大草原共融遊戲場相似。

遊戲場旁邊就是戲沙區，沙坑內有3座隱藏版的恐龍化石，等著小朋友去挖掘。另外，兒童戲水區7月和8月期間天天開放，噴水時間為每日上午10：00-10：40、11：00-11：40、15：00-18：00，讓小朋友在炎炎夏日可以玩水透心涼。

關鍵字： 台北市旅遊 公園 親子旅遊 華山大草原共融遊戲場 大佳河濱公園共融遊戲場

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