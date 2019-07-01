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萬人接力唱情歌、限量好禮！「大稻埕情人節」七夕登場

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▲今年的「大稻埕情人節」活動以「萬人一起唱情歌」為主題。（圖／北市觀傳局提供）

▲今年的「大稻埕情人節」活動以「萬人一起唱情歌」為主題。（圖／北市觀傳局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

七夕倒數一個月，一年一度的「大稻埕情人節」將於8月3、4日在延平河濱公園登場。北市府觀傳局表示，今年主題訂為「萬人一起唱情歌」，請來黃品源、潘越雲等知名歌手，以及茄子蛋、美秀集團、BOXING等樂團，接力演唱一首首經典情歌，給愛侶們一個難忘的七夕夜。

每年最令人期待的煙火秀，觀傳局透露，今年至少會有360秒，時間、發數均會比往年更精彩，細節還在規劃中，近期確認後就會對外公布。

▲今年的「大稻埕情人節」活動以「萬人一起唱情歌」為主題。（圖／北市觀傳局提供）

▲周邊商圈也紛紛推出情人相關活動，像是台北地下街將在8月3、4日推出「夏日浴衣祭」，北門相機協會則有「大稻埕情人節社影比賽」。

觀傳局表示，周邊商圈也紛紛推出情人相關活動，像是台北地下街將在8月3、4日推出「夏日浴衣祭」，北門相機協會則有「大稻埕情人節社影比賽」。為了讓民眾提前感受大稻埕街區魅力及情人浪漫氣氛，7月起，北市府也和在地商圈、場館、產業聯手推出情人主題體驗活動，7月6日至8月4日止，到指定店家消費滿額就送限量情人布書籤。

▲今年的「大稻埕情人節」活動以「萬人一起唱情歌」為主題。（圖／北市觀傳局提供）

▲7月6日至8月4日止，到指定店家消費滿額就送限量情人布書籤。

此外，大稻埕戲苑也會推出《肥婆之戀、乞食開藝旦》、《神仙孝子》、《梁山風雲》等愛情戲曲，大稻埕台灣新文化運動館也推出打卡送好禮，新芳春茶行也有消費優惠、情人趣味體驗等活動，還與旅行業者推出「2019大稻埕情人節專屬遊程」，結合手作體驗、城市走讀活動，深度暢玩大稻埕！

關鍵字： 台北市旅遊 七夕情人節 大稻埕情人節

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