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香辣唰嘴！星球工坊攜手KiKi推「椒麻口味爆米花」

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▲▼Magi Planet攜手KiKi推出椒麻爆米花。（圖／Magi Planet提供）

▲Magi Planet與KiKi乾拌麵聯手推出椒麻口味爆米花。（圖／Magi Planet提供）

旅遊中心／綜合報導

台灣在地爆米花品牌「Magi Planet星球工坊」再度挑戰新風味，聯手快煮麵人氣品牌KiKi食品雜貨，以招牌椒麻拌麵為發想，選用KiKi食品雜貨著名的「椒麻粉」，搭配四川九葉青花椒打造「KiKi椒麻口味爆米花」，吃起來帶有濃郁的花椒香氣，每一口都能感受到香辣唰嘴的快感。

▲▼Magi Planet攜手KiKi推出椒麻爆米花。（圖／Magi Planet提供）

▲椒麻口味爆米花加入KiKi食品雜貨「椒麻粉」混合拌炒，又麻又香辣。（圖／Magi Planet提供）

「KiKi椒麻口味爆米花」使用美國非基因改造玉米粒製作而成，以高溫爆炒技術保留爆米花的酥脆口感。為了原汁原味呈現椒麻香味，特別選用四川九葉青花椒、辣椒粉與KiKi食品雜貨「椒麻粉」混合拌炒，攪拌後的香氣十足，淺嚐第一口便能感受到舌尖上微微的麻辣感，尾韻則帶有玉米的香甜和花椒香氣，多層次的味蕾刺激，每一口都吃得出香、麻、辣滋味，讓人越吃越上癮，很適合在夏天作為開胃點心或下酒菜享用。

為慶祝Magi Planet星球工坊首次與KiKi食品雜貨合作，即日起至7月31日，凡於FB或IG分享「KiKi椒麻口味爆米花」合照，並hashtag #今夏辣一波，就有機會獲得限定辣椒花束禮盒組。「KiKi椒麻口味爆米花」將於7月8日起全台Magi Planet星球工坊門市、官方網站與momo購物網同步上市，110g售價150元。

關鍵字： 台北市美食 Magi Planet 星球工坊 椒麻口味爆米花

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